Emocionalno grub prema ljudima, osobito prema ženama. Za njega su one bile niža 'vrsta'. Nad njima je volio dominirati, morao ih je bezuvjetno posjedovati. I svoju, ali i tuđe žene.

Ovako u Zagorju opisuju građevinskoga poduzetnika (58) iz Zajezde. Ubojicu i samoubojicu.

Cesta u selu Krapinica kraj Budinščine na Silvestrovo je bila natopljena krvlju. Slijevala se iz mrtvih tijela lokalnog poduzetnika i njegove višegodišnje partnerice (41). Ona je bila mrtva jer ga više nije željela, a on jer se, priča se, zarekao da će, htjela ona ili ne, ostati zajedno, gdje god to bilo. Ubio ju je. Ženu koju je ljubio ali i, tvrde nam oni koji su poznavali njihov 'bolestan' odnos, neizdrživo maltretirao.

- Nije to maltertiranje počelo sada. Takav odnos, psihičke, fizičke i seksualne nadmoći i dominacije, trajao je od prvoga dana. Ne znam što je u njemu vidjela. Kao da je voljela takav odnos. Sve do nedavno kada ga je prijavila jer njegove 'bolesne' seksualne zahtjeve više nije mogla podnositi. Prijavila ga je i završio je u pritvoru – priča nam kolegica pokojnice koja želi ostati anonimna kako joj, kaže, njegova i njezina djeca ne bi zamjerila.

Da ga je prijavila za seksualno zlostavljanje, neslužbeno su potvrdili i izvori bliski ovoj novoj istrazi. Određen mu je istražni zatvor iz kojeg se vratio. No vratio se i k njoj iako ga više nije željela. Selo priča da je najavljivao osvetu, da joj je prijetio. Sve je žena prijavila policiji, policija mu pretresla kuću, ali oružje tada nisu našli.

- Tko zna gdje je sakrio pištolj. Nadala sam se da su to samo prazne prijetnje, da ipak ima nešto u glavi i da će prihvatiti da je njihova veza gotova. Na žalost, nije se mogao nositi s time da 'gubi' od neke žene. Jer to mu je uvijek bilo jedino bitno. Da je on taj koji govori kada je početak, a kada je kraj... - uzdahnula je naša sugovornica.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je zbog nasilja već bio prijavljivan. Pomoć institucija zatražila je njegova (bivša) supruga koju je isto zlostavljao.

- On je bio zlostavljač oduvijek. Ne znamo što su žene vidjele u njemu. Hvatale su se za na njega poput magneta. Istina je da ih je on obilato znao novčano 'nagrađivati', ali je zauzvrat tražio potpunu pokornost. I javno se znao hvaliti koliko je kojoj dao. Za sebe je sam govorio da je on ugledni poduzetnik. Nije da je baš bio omiljen među nama – govore nam poduzetnici iz njegove, građevinske struke s kojima je surađivao.

Krv na cestici u selu posljednji je trag 'ljubavne' priče poduzetnika i partnerice. On je bio otac, ona majka. Svatko je iz svojih brakova imao po troje djece. Sada su već odrasla, no živjeti u našem društvu s ovakvom pričom na leđima neće biti lako.