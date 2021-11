Stravičan zločin dogodio se u Slatini Svedruškoj kraj Krapine. U obiteljskoj kući policija je u petak oko 10.30 sati pronašla dva mrtva tijela. Kako doznaje Jutarnji, riječ je o sinu i majci.

Kriminalističkom istragom utvrdili su da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu koje je počinio 56-godišnjak iz vatrenog oružja koje je držao bez dozvole, ubio 75-godišnjakinju nakon čega je iz istog oružja presudio i sebi. Sve se dogodilo između 17 sati u srijedu te četvrtka u 11 sati.

Njihova tijela prevezena su na Zavod na sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obavila obdukcija.

- Postupano je po dojavi temeljem koje su pripadnici JVP Krapina i policijski službenici PU krapinsko-zagorske ušli u obiteljsku kuću u Slatini Svedruškoj, nakon čega je obavljen očevid – kažu iz zagorske policije.

Kako Jutarnji doznaje iz razgovora s mještanima, 56-godišnji muškarac i njegova 75-godišnja majka u toj kući živjeli su sami nakon smrti oca. A oružje je upravo, kažu mještani, ostalo od njegova pokojnog oca kao uspomena iz lovačkih dana.

Prvi su posumnjali radnici u lokalnoj trgovini. Nitko od njih dvoje nije svraćao par dana. U petak ujutro je na vrata pokucao jedan od susjeda, nitko im nije odgovorio. Pozvali su policiju i vatrogasce.

Jedan mještanin kaže da su svi ostali šokirani informacijom da njihovih susjeda više nema.

- Bili su dobri ljudi. Oboje vrlo vrijedni i radišni. Nisu imali novčanih problema barem koliko je nama poznato. No, on je bio bolestan. Borio se sa visokim šećerom, dijabetes ga je doveo do ruba, noću si je znao raditi jesti pa se mučio i s pretilošću, a nedavno mu je i amputiran prst. Njegova se majka jako bojala za njegovo zdravlje, ali nikome nije jasno zašto je ovo učinio - otkrio je, dodajući da je jedan od susjeda prije dva dana čuo pucnje, međutim, nije ih povezao sa zločinom.