Bili u braku 50 godina: 'Vidio sam ih jučer, sve je bilo u redu. Tata nikada nije bio nasilan'

Neslužbeno doznajemo da je Edoardo Perret (82) usmrtio suprugu Vanzati Italba Josepinu (72) hladnim oružjem, a potom skočio s drugog kata

<p>Mještane Lošinja potresla je tragedija koja se jutros dogodila u Ulici Josipa Kašmana broj 4. Naime, lokalnu policiju je oko 6 i 10 uzbunila dojava o smrtnom slučaju na drugom katu stambene zgrade u navedenoj ulici. Izlaskom na teren potvrđeno je da se radi o dvije mrtve osobe starije životne dobi. Okolnosti ove tragedije i detalji znat će se nakon obavljenog očevida, no od sina preminulih supružnika doznajemo da se radi o mirnom i samozatajnom bračnom paru iz Italije koji je u braku proveo 50 godina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong> </p><p>- Prije dvadesetak godina dolazili smo u Lošinj na ljetovanje i jako nam se svidjelo. Prije sedam godina roditelji su dobili povoljnu priliku za klupnju stana pa smo se napokon tu i doselili. Roditelje sam zadnji put vidio jučer popodne i sve je bilo u redu. Ništa nije upućivalo na nikakav problem. Ni sam ne znam što se točno dogodilo. Znam da sam jutros rano dobio poziv i kad sam došao pred stan, na ulici sam zatekao mrtvog oca kako leži - rekao je sin Vasil Perret (48). </p><p>Još uvijek su na cesti tragovi krvi, a i ispred ulaznih vrata. Neslužbeno doznajemo da je Edoardo Perret (82) usmrtio suprugu Vanzati Italba Josepinu (72) hladnim oružjem, a potom skočio s drugog kata, s visine od osam do deset metara, na cestu. </p><p>Službenici Hitne pomoći pokušali su oživjeti nesretnika, ali nije mu bilo pomoći. Supružnici su inače bili umirovljenici, a dugo godina su oboje radili za istu firmu u prehrani. On kao radnik, a ona kao tajnica. </p><p>Od susjeda doznajemo da je supružnik prije dvije godine, dok je supruga bila u Italiji, pokušao počiniti samoubojstvo rezanjem žila. Zbog istog je dva tjedna završio na psihijatriji i neko vrijeme pio lijekove. </p><p>- Istina je da je tata neko vrijeme bio u bolnici, no nakon toga nisam primijetio da je pokazivao ikakve značajne probleme i nikad nije bio nasilan prema nikome. I sam sam u šoku te čekam da mi policija javi što se točno dogodilo - rekao nam je Vasil Perret. </p>