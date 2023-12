Ubojica curice ranije priveden u Hrvatskoj?! U pritvoru je i otac. Ubijen i frizer. Sve je povezano?

Velibor Manev iz Velesa, koji je jedan od osumnjičenih za ubojstvo 14-godišnje Vanje Gjorčevske, u nedjelju kasno navečer priveden je na Kazneni sud u Skoplju. Na pitanje je li počinio ubojstvo, odgovorio je kako nije, piše Makedonska informativna agencija.

Djevojčica koja je nestala u ponedjeljak 27. studenog, pronađena je mrtva u nedjelju kod Skoplja.

Istragom je utvrđeno kako je Vanja odvedena vozilom ispred kuće, a navodno je i ubijena istog dana, oko 10 sati, samo par sati nekon što su je oteli. Ubijena je pištoljem.

Policija je priopćila kako je u okolici Velesa pronađeno i tijelo 74-godišnjeg frizera Panča Žeževskog, koji je nestao tri dana prije curice. A sumnja se kako su oba zločina počinili iste osobe, te kako je motiv koristoljublje. No, nije poznato kakvo je koristoljublje u pitanju, kad su ubijeni djevojčica i umirovljenik. Blic navodi da se navodno radilo o iznudi.

Osumnjičeno je petero ljudi u oba slučaja, a svi su makedonske nacionalnosti, potvrdili su iz MUP-a.

Priveden i otac curice

Među ljudima koji su na privedeni na ispitivanje je i otac djevojčice, no još nije poznato je li on osumnjičen za zločin. On će ostati u postaji dok se ne raščisti uloga u cijelom slučaju. Više bi o svemu trebalo biti poznato tijekom jutra jer je Tužiteljstvo zakazalo konferenciju za medije za 9.30 sati.

Ubojica uhićen u Hrvatskoj?

Neki makedonski mediji objavili su sinoć da se traga za Lj.P. iz Skoplja koji se smatra glavnim organizatorom i osumnjičenim za ubojstvo djevojčice. Radi se o bivšem građevinskom poduzetniku koji je, kako pišu makedonski mediji, navodno priveden u Hrvatskoj dok je pokušavao pobjeći u Tursku. No, službeno je on i dalje u bijegu.

Sumnja se da su njemu pomogli njegov vozač i još troje osumnjičenih za koje je određen pritvor.

Vanja i Pančo nisu se poznavali

Ubijeni Vanja i Pančo nisu se poznavali i nikada se nisu sreli. Pančina kći za Fokus je rekla da nitko iz njihove obitelji nije poznavao Vanju.

- Prvi put od vas, od novinara, čujem da je motiv ubojstva bio koristoljublje. Nisam čitala priopćenje MUP-a, ali mogu reći da moj otac nikada nije bio bogat čovjek pa ne znam što to znači. U stanici sam, ne mogu ništa više reći jer ni ja nemam detalje, rekla je Fokusu kći ubijenog frizera.