Ubojica iz sinagoge je krvavi pohod najavio na internetu?

Napadač koji je vikao "svi Židovi moraju umrijeti" ušao je u pitsburšku sinagogu tijekom subotnje ceremonije i počeo pucati na vjernike, prije uhićenja ih ubivši najmanje 11 i ozlijedivši šestero, uključujući četiri policajca.

"To je veoma grozno mjesto zločina, među gorih kojima sam svjedočio", rekao je direktor pitsburškog ureda za javnu sigurnost Wendell Hissrich.

"Ovo spada među zločine iz mržnje", kazao je Hissrich i dodao kako više ne postoji prijetnja za zajednicu i da je napadač odveden u bolnicu.

Televizija KDKA prenosi tvrdnje policijskih izvora da je napadač pri ulasku u sinagogu uzvikivao "svi Židovi moraju umrijeti".

List The Washington Post prenosi kako je ubijeno najmanje 11 ljudi, a američki mediji pišu kako je u sinagogi u tijeku bila ceremonija davanja imena bebama.

Tri policajca su nastrijeljena, a jednog je ozlijedio šrapnel. Dvoje od šestero ozlijeđenih osoba su u kritičnom stanju, otkrila je Amie Downs, glasnogovornica okruga Alleghany.

Dva izvora tvrde da je osumnjičenik 46-godišnji stanovnik Pittsburgha Robert Bowers.

On je na društvenim mrežama napisao da židovska organizacija za izbjeglice Hebrew Immigrant Aid Society "voli dovoditi osvajače koji ubijaju" Amerikance.

"Ne mogu stajati sa strane i svjedočiti ubojstvu mojih ljudi. Dosta mi je vaše optike, krećem", napisao je napadač na društvenoj mreži Gab, stvorenoj kao alternativa Twitteru.

Gab.com je potvrdio da profil pripada Bowersu.

Jedan policajac je rekao kako je Bowers u napadu koristio pušku AR-15. Njegov napad pokrenuo je uzbunu u vjerskim zajednicama diljem države.

Policija je okružila sinagogu Tree of Life u gradskoj četvrti Squirrel Hill u kojoj većinom žive Židovi. Bivši predsjednik sinagoge Michael Eisenberg je za KDKA naglasio kako je policija prisutna u tom hramu samo tijekom većih blagdana.

"Na dane poput ovih vrata su otvorena, to je vjerska ceremonija, možete ulaziti i izlaziti".

Većina posjetitelja bili su stari ljudi, istaknuo je bivši rabin za lokalne medije.

Predsjednik Antidifamacijske lige (ADL) prozvao je napad "antisemitskim činom" i najsmrtonosnijim napadom na židovsku zajednicu u povijesti SAD-a. Reagirao je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je taj čin prozvao "stravičnom antisemitskom brutalnošću".

Scanner stated it was a Robert Bowers. Guy said "All these Jews need to die." A Google search found this Robert Bowers on https://t.co/9ZC1fpZlHI who an hour ago said "Screw your optics, I'm going in." https://t.co/MSEFq5JLlo #Pittsburgh #synagogue #squirrelhill pic.twitter.com/37dRqFuMME