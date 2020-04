Ubojica zadavio Eliota C. (24) i zapalio ga. Našao ga je šumar Istražitelji već mjesec dana muku muče sa ubojstvom u kojem je okončao mladi Francuz Eliot C. (24). Njega je 20. ožujka pronašao šumar. Poznato je da je smrt nastala nasilno, no još se ne zna uzrok.