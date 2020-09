Ubojica žene u Splitu ima samo 15 godina?! Izudarao ju je pa se krvavih ruku prijavio policiji...

Udarao ju je s čim je god stigao. Ženi nije bilo spasa, preminula je na mjestu. Ubojica se predao policiji u njihovom sjedištu u neposrednom susjedstvu, 100-tinjak metara od mjesta gdje je ubio ženu

<p>Ubojica Helene M. (89) je mladić od nepunih 16 godina, koji se odmah nakon zločina, doslovno krvavih ruku i odjeće, sam otišao predati u stotinjak metara udaljenu zgradu Policijske uprave!</p><h2>Udarao ju je s čim je stigao</h2><p>Kako doznajemo od istražitelja ovog strašnog slučaja, u nedjelju popodne oko 17,40 sati na vrata nekoliko stanova na adresi Sukoišanska 11 netko je kucao, zapravo lupao. Tu nesreću da otvori vrata maloljetniku imala je 89-godišnjakinja.</p><p>Čim su se odškrinula, maloljetnik je navalio u unutrašnjost stana na trećem katu, doslovno udarajući staricu s čim je god stigao, rukama, nogama, predmetima koje je pronašao u hodniku.</p><h2>Policija istražuje motive</h2><p>Ženi nije bilo spasa, preminula je na mjestu zločina, nije uspjela niti pozvati u pomoć... Ubojica je odmah napustio mjesto zločina te se predao policiji u njihovom sjedištu u neposrednom susjedstvu.</p><p>Motivi za grozomoran zločina za sada nisu razjašnjeni, međutim tijekom očevida u stanu su pronađeni novac i dragocjenosti tako da se koristoljublje isključeno.</p><p>Također se za sada čini da maloljetnik nije imao nikakve veze sa staricom te njenom obitelji, rodbinske ili neke druge, već da je u pitanju nedjelo pomračenog uma.</p><p>No, to će se utvrditi tijekom istrage, kako psihičko stanje mladića u tom trenutku tako i toksikološkim vještačenjem eventualno uzimanje ilegalnih supstanci.</p><h2>Sin je radio, bila je sama kod kuće</h2><p>Žena je pak u svom stanu živjela s mlađim, neoženjenim sinom koji je u nedjelju popodne radio, bio je na dežurstvu. Inače je, kažu nam brojne susjede, bila dobrodržeća, same su ostale šokirane kada su doznale njene godine.</p><p>- Mislile smo da ima 70-ak godina, redovito je izlazila, u trgovinu ili na pazar, uvijek pristojna i dobra.</p><p>- Porijeklom su s Brača, ma cijela je obitelj takva. Njen stariji sin je nedavno dobio unuka, dakle postala je prabaka, oni su ih posjećivali redovito. Jedna skladna obitelj, barem koliko smo mi mogli vidjeti, a svi skupa smo ovdje cijeli život - šokirani su susjedi, koji o žrtvi imaju samo lijepe riječi.</p><p>Uhićeni maloljetnik bi pak trebao tijekom popodneva biti doveden pred istražnog suca, zbog godina neće biti ispitan pred tužiteljstvom.</p><p>Kako je riječ o mlađem maloljetniku (postupak se provodi prema Zakonu o sudovima za mladež), dakle osobi starijoj od 14 godina koja još nije napunila 16 godina, mogu mu se izreći odgojne i sigurnosne mjere, no ne i maloljetnički zatvor.<br/> </p>