Ubojicu kod Ivanić Grada našli uz pomoć Googlea, susjedi su u šoku: 'Često je dolazio s obitelji'

Shvatili smo da je na adresi gdje je počinitelj prijavljen, prijavljena i gospođa, nestala osoba čiji je nestanak prijavljen 2011. i tada smo se počeli baviti slučajem pod pretpostavkom da je ova osoba odgovorna za nestanak i za smrt. Što se samog bunara tiče, pregledom Google street viewa smo shvatili da je prije samog nestanka žrtve bunar bio na svom mjestu. Kad smo na mjesto pronalaska tijela došli fizički, shvatili smo da bunara nema, da je samo kruna od bunara premještena ispred vikend kuće. To je bila indicija da intenzivnije krenemo u provođenje drugih mjera radnje, ispričao je za RTL Zvonimir Petrović, voditelj Službe općeg kriminaliteta PU zagrebačke.

Umirovljenica Slavojka Senišin (76) nestala je 2011. godine, a ovih dana je otkriveno da je umirovljenica ubijena prije 11 godina. Osumnjičeni za ubojstvo je njezin susjed Damir K. (63) koji je nesretnu umirovljenicu 2011. godine ubio, a potom je tijelo zamotao u tepih i bacio u bunar kojeg je zakopao na imanju u Ivanić-Gradu gdje ima vikendicu.

Petrović je potvrdio da su krivotvoreni dokumenti za stan još jedna indicija koja je potvrđivala pretpostavke policije.

- Bio je jako ljubazan, pristojan i prihvatljiv. Uvijek je bio miroljubiv i voljan pomoći svima - ispričala je susjeda osumnjičenog za Jutarnji list.

Susjedi govore da je Damir u vikendicu često dolazio, skoro svaki vikend. Dolazio je s prijateljima i obitelji te bi roštiljao i slavio u dvorištu gdje je zakopana umirovljenica. Damira je susjeda dobro poznavala jer je bio kum njezinom unuku.

- Rekao je da je on to napravio u samoobrani, ali kakva samoobrana ako je on muškarac, a ona starija žena - rekla je susjeda.

Bunar je bio prekriven ciglama, crjepovima i cipelama, a tijelo je bilo zamotano u tkaninu koja je nakon jedanaest godina bila neprepoznatljiva. Policija je cijelo dvorište prekopavala tri dana.

Susjedi za osumnjičenog kažu da nije bio agresivan te da su vjerovali da policija ondje neće ništa naći jer su za Damira mislili da je duša od čovjeka.

- Nitko nije ni posumnjao u njega ili imao loše mišljenje o njemu jer nikada nikoga nije poprijeko pogledao ili povisio ton. Uvijek je sve pozdravljao i bio pristojan. Napravio je i bazen kako bi se djeca mogla kupati - rekla jedna od susjeda za Jutarnji.

Godinam je preuređivao vikendica, a susjedi su na pojavu policije pomislili da tragaju za oružjem ili možda drogom.

Osumnjičeni je priveden i ispitan, a nakon što mu je sudac istrage odredio istražni zatvor odveden je u Remetinec.

