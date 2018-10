Ubojstvo liječnice u Trogiru: Iz pritvora pustili bivšeg supruga

Željko Tukić (65), osumnjičen za ubojstvo bivše supruge Asje Tukić (61), pušten je na slobodu nakon dva mjeseca iza rešetaka. Iako se kazneni postupak nastavlja - uobičajeni tijek je podizanje optužnice te potom suđenje - od utorka nije postojala zakonska mogućnost da se osumnjičeni zadrži u pritvoru na splitskim Bilicama pa je sa Županijskog državnog odvjetništva pred sud stigao prijedlog za ukidanje pritvora.

Istražni zatvor mu je određen u kolovozu, nakon uhićenja, samo po jednoj osnovi i to opasnosti od utjecaja na svjedoke. Kako su u međuvremenu pred tužiteljstvom ispitani svi svjedoci, tako je Željko Tukić pušten iz zatvora...

Osumnjičen je za zločin koji je šokirao Trogir, ali i Split - ubijena je liječnica Asja Tukić, omiljena od kolega i prijatelja, koja je to jutro 6. kolovoza iz Splita otišla pospremiti apartman u Trogiru, nekretninu koju je naslijedila od oca.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Nakon 11 sati se više nije javljala na mobitel, da bi njena zabrinuta kćerka pozvala oca Željka da provjeri gdje je Asja. Upravo je osumnjičeni pronašao nesretnu ženu u apartmanu, likvidiranu višestrukim ubodima noža.

Tijekom istrage su provjereni turisti koji su to jutro napustili apartman, kao i onu koji su trebali doći, no na koncu je tjedan dana nakon ubojstva policija uhitila Željka Tukića. Nije imao čvrst alibi, iako tvrdi kako nema veze s ubojstvom, da je u to vrijeme bio u Slatinama, dokazi (posebno snimke nadzornih kamera) pokazale su drugo.

Iako su bili rastavljeni više godina, Asja Tukić je bivšem suprugu koji je imao i financijskih problema dala posao - za tri i pol tisuće kuna održavao je njene apartmane u Trogiru i na Čiovu, gdje mu je Asja dopustila i da stanuje.

Njegova obrana ne samo da nije uvjerila istražitelje, već ni članove obitelji koji su ga vrlo brzo nakon ubojstva liječnice okrivili za zločin te prestali komunicirati.