Ubrizgali mu smrtonosnu tvar koja je 50 puta jača od heroina

Carey Dean Moore (60) smaknut je nakon što je prije 38 godina osuđen na smrtnu kaznu. U utorak ujutro ubrizgali su mu injekciju supstance čak 50 puta jačeg od heroina.

Svojim bližnjima rekao je da ih voli dok su mu ubrizgavali fentanil.

Njemačka farmaceutska tvrtka koja je proizvela smrtonosnu supstancu nekoliko se puta žalila zbog toga u koje svrhe ide. Država Nebraska već je zaprimila nekoliko tužbi zbog toga.

Ovo je prvo izvršenje smrtonosne kazne u Nebraski od 1997., a prvi put da je ubrizgan fentanil. Prije Moorea, zadnje smaknuće dogodilo se u električnoj stolici.

Moore je osuđen na smrt zbog ubojstva dvojice taksista Reuel Van Nessa i Maynarda Helgelanda u ljeto 1979. godine.

U svojem zadnjem pismu ispričao se još jednom bratu blizancu Davidu koji je bio s njim kada je ubio taksiste, piše Mirror.

- Jako mi je žao, Davide, molim te mi nekako oprosti - napisao je.

David i Carey zamijenili su 'uloge' 1984. godine, pet godina nakon ubojstva. Bili su u privatnoj prostoriji i tamo su zamijenili odjeću.

Carey je tad otišao u glavni zatvor u kojem mu je brat služio kaznu. Htjeli su da odsluži još vrijeme koje je ostalo, a zatim osjeti i slobodu. David je čekao bratovu smrtnu kaznu koja je bila odgođena ranije.

No, varka nije dugo potrajala. Nadzornik u kuhinji primijetio je da se 'Carey' ne ponaša kao inače i to je prijavio zaštitarima.

