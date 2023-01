Učenici dobivaju besplatne obroke već tri tjedna. Jeste li zadovoljni što jedu vaša djeca?

Većina škola kroz ova tri tjedna od početka 2. polugodišta uspjela se organizirati i svi prijavljeni učenici dobivaju besplatan obrok. Ravnatelji, pak, ističu kako im je najveći problem osigurati osoblje za rad na pripremi obroka. Em ih nema dovoljno, em se ne javljaju na otvorene natječaje. Problem su i različite cijene namirnica, sistem nabave, nedovoljna pomoć osnivača i slično. Ministarstvo znanosti i obrazovanja još prikuplja podatke o tome koliko se učenika prijavilo za besplatne obroke, a kako nam kažu, dosad su primili 464 zahtjeva vezano uz organizaciju prehrane. Do sada je odobreno, odnosno poslano školama ukupno 225 suglasnosti. Ostali zahtjevi su u obradi, a većina zahtjeva stigla krajem prosinca i tijekom siječnja ove godine.

Dio županija već je izradio posebne jelovnike, dio ih se na to priprema, no nedostatak kuhinja i blagovaonica i dalje je najveća prepreka za pripremu kuhanih obroka. Stoga su obroci i dalje vrlo neujednačeni, iako ih sve škole pripremaju prema uputama zavoda za javno zdravstvo i njihovih nutricionista. No dio roditelja nezadovoljan je s onim što im djeca dobivaju. Drugi ipak ističu kako su zadovoljni jer je čak i samo sendvič sa šunkom bolji u odnosu na nikakav obrok.

