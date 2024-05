Učenici su oduševili predstavom inspiriranom projektom 24sata: 'Igrala sam zbog djeda Zvonka'

Početkom svibnja održana je deseta Smotra vjeronaučkog stvaralaštva (Vjedra) u osječkom Nadbiskupskom vikarijatu na kojoj su učenici Osnovne škole Josipa Kozarca iz Vinkovaca izveli dramsko-scenski igrokaz nazvan Nestali. Iako je ovogodišnja tema Smotre bila 'Tjelesna i duhovna djela milosrđa', vjeroučiteljica Nikolina Nedeljković odlučila se kroz predstavu osvrnuti na sedmo djelo milosrđa, a to je 'mrtve pokopati'. Upravo je ta ideja izazvala najsnažnije emocije kod mladih glumaca u predstavi, a samim time i najveći pljesak publike koja je plakala zajedno s njima.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Nestali u Domovinskom ratu nametnuli su se u tom kontekstu sami od sebe. Htjela sam da učenici tom predstavom stave naglasak na velik broj nestalih osoba koje još uvijek imamo, a koji umnogome dolaze upravo iz našeg kraja. Tragajući za takvim pričama, autohtonom literaturom koja bi mi pomogla da napišem tekst za predstavu, u knjižnici sam naišla na knjigu Nestali u izdanju 24 Sata i u njoj dirljive ispovjedi obitelji. Iako mi je bilo jako teško to čitati u njima sam pronašla sve činjenice za kojima sam tragala - kazala nam je Nedeljković, vjeroučiteljica učenika od 5 do 8 razreda OŠ Josipa Kozarca.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Čak 24 učenika glume u predstavi koja je rastužila, ali i oduševila sve koji su je vidjeli na Smotri. Zbog velikog interesa da predstava bude ponovljena jer su je poželjeli vidjeti i roditelji učenika i članovi obitelji nestalih, ravnatelj OŠ Josipa Kozarca Ivan Županić uspio je organizirati da bude izvedena u vinkovačkom Gradskom kazalištu Joza Ivakić u 27. svibnja za širu javnost.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Jedna od učenica koja glumi u predstavi je i Lena Markovski, učenica 8.razreda iz Vinkovaca koja je u Domovinskom ratu izgubila svog djedu.

- Nestali su naša stvarnost već godinama i ovu predstavu posvećujemo obiteljima koje i danas tragaju za svojim najmilijima. I moj dida Zvonko Mlinarević poginuo u ratu pa se i stoga dajem u ovu ulogu maksimalno. On je do listopada 1991. godine živio u Antinu kada je uhićen, odvežen je u Markušicu, pa u Dalj gdje je navodno ubijen u logoru. Tijelo mu je bačeno u Dunav. Vodio se kao nestao do 1993. godine kada smo dobili njegovo tijelo jer je isplivalo u Novom Sadu. Nama je naša obiteljska priča jako teška, a kroz ovu sam predstavu otkrila da je mnogo takvih obitelji - kazala nam je Lena dodajući kako se upravo zbog te teme odlučila prijaviti kao glumica u ovu predstavu.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Ovo je naš način da dostojanstveno zahvalimo obiteljima i nestalima, da svima kažemo da je iznimno humano i važno da svi ljudi saznaju gdje su kosti njihovih nestalih i da pozovemo one koji imaju takve informacije da se jave nadležnim službama. To je najmanje što možemo napraviti - istaknula je Meri Garvanović koja u predstavi ima ulogu 'storytellera', ali se glumi već godinama ozbiljno posvećuje jer želi da joj to bude zanimanje.

- Jako sam ponosan na učenike i kako su iznijeli ovu tešku predstavu. Na pretpremijeli su i sami plakali dok su govorili tekst, ali su radosni što njome nose jaku poruku. Vježbaju više od dva mjeseca, 4 do 6 sati tjedno. Iako sam samo logistika u svemu, stalno sam pratio koliko svi akteri rastu s tom predstavom. Njome dajemo svoj djelić truda da se nestali ne zaborave, jer prebrzo zaboravljamo ratne strahote Treba reći da su na tome, osim vjeroučiteljice, radile i nastavnice Ivana Ćorić, Ana Matić, Nikolina Starčević Vorgić, Gabrijela Kovač te vanjska suradnica Eva Dakić - kazao je ravnatelj Županić ističući kako su učeničke predstave u školi već tradicija jer glumačka skupina godinama aktivno radi. Ravnatelj je naglasio kako je vjeroučiteljica Nikolina najzaslužnija za uspjeh ove predstave.

Foto: Danijela Mikola/24sata