Nismo se nadali da ćemo izazvati ovoliku pozornost, ali drago mi je da se o školama i obrazovanju piše na pozitivan način, jer ipak je mnogo više lijepih nego ružnih priča, kazala nam je Tatjana Bandera-Mrakovčić, ravnateljica Osnovne škole Nikole Tesle u Rijeci.

Učitelji i nastavnici ove škole svoje su učenike u četvrtak dočekali velikim transparentom iznad ulaznih vrata, s porukom: "Draga djeco, hvala vam! Vaši učitelji".

Na web-stranici škole objavili su i poruku svima:

"Zahvaljujemo djeci što su dali sve od sebe u godini punoj izazova i pokazali da su vrijedni poštovanja i zahvalnosti nas odraslih. Zahvaljujemo profesorici Asji Matešić na ideji i inicijativi te svima koji su sudjelovali u realizaciji".

- Bilo hi je smiješno vidjeti, nije im bilo jasno, ali bili su sretni, mi smo partneri, mi i djeca i oni moraju znati da smo mi tu za njih, jednako mi je drago da smo svratili pažnju na nešto lijepo. U priči o školstvu ipak je više lijepih nego ružnih priča. Želimo da svima postane jasno da su učenici naš život i da smo mi tu za njih - ističe ravnateljica, čija se škola, nažalost, suočila i s nekoliko smrtnih slučajeva zbog Covida.

OŠ Nikola Tesla broji 567 učenika, a Tatjana Bandera-Mrakovčić ističe kako je svjesna da je korona jako mnogo toga promijenila i da će trebati vremena da se sve vrati u normalu.

- Nitko od nas nema staklenu kuglu da možemo reći što će biti najesen, no puno je učitelja i djece preboljelo Kovid, mnogo nas se i cijepilo. Optimistična sam i nadam se da će nam bit nešto lakše. Lani je bilo šokantno, kaotično, onda smo se nadali da će najesen biti lakše, onda su počele izolacije, hospitalizacije, imali smo tragedije. Baš nam je bila teška i tužna godina, no trudili smo se zadržati duh i pozitivu i jako smo bili sretni kad smo se vratili. Posebno kad smo vidjeli koliko su učenici sretni što smo se vratili u školu, a učitelji još i više. Teško će razumjeti netko tko nije učitelj, ali kod nas se uvijek priča vrati na djecu, kako im je, kako im još više pomoći. Zaključili smo da imamo krasnu djecu, i da imamo potrebu reći im hvala - kaže ravnateljica, zaključivši kako joj je najviše žao osmaša i maturanata, koji su ostali zakinuti za ekskurzije, manifestacije, izlaske, no, kako se radi o višoj sili na koju nismo mogli utjecati.

Podsjetimo, danas završava nastava za oko 428.000 učenika u cijeloj Hrvatskoj. Za oko 38.300 osmaša sljedeći petak, 25. lipnja, započinju prijave srednjoškolskih obrazovnih programa, a za ostale dugoočekivani ljetni praznici. Maturantima traju državne mature, a nakon objave konačnih rezultata ljetnog roka 21. srpnja slijede i upisi na fakultete. Ljestvice za upis u srednje škole zaključavaju se 10. srpnja, te potom slijede upisi.