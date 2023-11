Učiteljica zavela učenika, otkrili su sve gadosti koje mu je radila! Boje se da ima još žrtava u školi

Amerikanci su uhitili Melissu Marie Curtis (31) zbog slučaja starog osam godina. Otkrilo se kako je ova predatorica imala odnose s učenikom koji je tada imao 14 godina, a bila mu je učiteljica. Ona je tada imala 23 godine i tek je počela raditi u školi.

Slučaj je otvoren nakon što je odrasli muškarac to sad prijavio policiji. Nije jasno je li to prijavila žrtva ili netko iz njegove obitelji. New York Post piše kako je Melissa zavela učenika dok je radila u školi u Montgomeryju.

Foto: police

To je trajalo mjesecima

To je trajalo nekoliko mjeseci 2015. Navodno mu je davala alkohol i marihuanu, spavala je s njim više od 20 puta, odnose su imali u njezinoj i njegovoj kući, u automobilu, čak i u učionici škole!

Navodno ga je i neprimjereno dirala i u kinu.

Čak i u učionici

Policajci strahuju kako je moguće da je medu učenicima još žrtava pohotne učiteljice pa su pozvali sve koji su imali slična iskustva s ovom učiteljicom da im se hitno jave.

Melissa je u pritvoru nakon što se sama predala i čeka ročište o jamčevini.

Zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika prijeti joj više godina zatvora.