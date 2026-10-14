UDAR NA ROMOBILE Božinović predstavlja novi zakon...

NAJAVIO PROMJENE

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održat će konferenciju za medije te će, prije upućivanja u javno savjetovanje, predstaviti Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Navedeni nacrt izmjena i dopuna, između ostalog, sadrži i prijedlog reguliranja korištenja osobnih prijevoznih sredstava (romobila) te strogo sankcioniranje ilegalnih utrka.