Na području Biska kod Trilja u nedjelju je oko 12.40 izbio požar. Još uvijek nije pod kontrolom, javlja Dalmatinski portal.

Gore nisko raslinje i hrastova šuma. Umjereno jugo s jačim udarima otežava vatrogascima gašenje.

- Na terenu su pripadnici DVD-a Trilj, JVP Sinj, DVD Sinj. Aktivirane su i zračne snage, do sada su gasila dva air tractora, a stigla su i dva kanadera. Do noći će se to srediti - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.