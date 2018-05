Udario psa pomagača trudne žene: 'Zauzeli su puno mjesta'

U avionu koji je letio iz Colorado Springsa u Orlando, muškarac je udario psa pomagača gluhe trudne žene i potom nju udario u trbuh, navodno zato jer je procijenio da je pas 'zauzeo više prostora nego što zaslužuje'.

Hazel Ramirez koja je u dvadesetom tjednu trudnoće letjela je u Orlando sa svojim partnerom Matthewom Silvayjem i dvoje djece. Dvadesetjednogodišnjakinja je za News 6 rekla da je njezin pas pomagač Great Dane Zariel prespavao veći dio leta. Kada je avion počeo slijetati, pas se probudio i počeo istezati.

Supruga napadača Timothyja Manleyja već se ranije tijekom leta počela žaliti na alergije, a kada se pas protegnuo, to je bila kap koja je prelila čašu. Iz policije je potvrđeno da je muškarac udario psa šakom, pa je pas zacvilio i pobjegao ispod sjedala.

