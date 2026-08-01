UDARNI VIKEND Kolone prema moru duge i do 12 kilometara!

STANJE U 7 UJUTRO

Udarni je turistički vikend. Kolone vozila od ranog jutra slijevaju se prema jugu. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, ali i na pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Najveće gužve bilježe se na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara.

Foto: HAK

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara te se proteže i na područje Slovenije. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba.

Foto: HAK

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac kolone na prilazu naplatnoj postaji Lučko također su duge oko 12 kilometara iz smjera Kosnice te oko sedam kilometara iz smjera Svete Nedelje. Na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca dogodila se prometna nesreća pa se tim dijelom autoceste vozi otežano.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb pred naplatnom postajom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Vozači na autocesti A6 Rijeka–Zagreb upozoravaju se na predmet na kolniku između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke. Tim se dijelom vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Foto: HAK

Pojačan je promet i na državnoj cesti DC1 Zagreb–Knin–Split. U kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje, vozi se između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića.

Iz HAK-a podsjećaju da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju vožnju. Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju siguran razmak između vozila.