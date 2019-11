Udavio je piton od 2,5 metra: U kući šerifa bilo preko 140 zmija

Majka iz Indiane pronađena je mrtva s pitonom dugačkim 2 i pol metra omotanim oko vrata u kući u kojoj je bilo preko 140 zmija te vrste, javlja CNN.

Hitna pomoć je zaprimila poziv nakon što je Laura Hurst (36) pronađena i nije reagirala na ništa. Liječnici su stigli i pokušali spasiti je, ali neuspješno.

Laura Hurst was found unresponsive on Wednesday night with the snake still coiled around her throat.https://t.co/rRn2ltEyak — Nine.com.au (@Ninecomau) November 1, 2019

Policija kaže da je na imanju bilo 140 zmija te da je otprilike 20 njih pripadalo ženi. Isto tako, kazali su da je Hurst u kuću dolazila dvaput tjedno.

Kuća je inače u vlasništvu šerifa okruga Bentona Donalda Munsona, no on nije htio komentirati tragediju koja se dogodila u njegovoj kući.

Laura Hurst, 36, was found unresponsive Wednesday night on the floor of a home in the northern Indiana town of Oxford, with the snake wrapped loosely around her neck, said Indiana State Police Sgt. Kim Riley. https://t.co/Dbo6T4G6Tp — WILX News 10 (@wilxTV) November 1, 2019

Državna policija Indiane priopćila je kako u kući nitko ne živi te da je ona obnovljena kako bi bila dom zmijama.

Investigators are waiting for an autopsy for an official cause of death. But Laura Hurst was found Wednesday night with a snake around her neck. @WTHRcom @CarterNews pic.twitter.com/w8CMKAEkMY — Josh Blankenship WTHR (@JoshWthr) November 1, 2019

Hurst je vjerojatno tamo bila jer je htjela provjeriti kako su njen zmije. U petak će se izvršiti obdukcija kako bi se potvrdilo je li zaista zmija uzrokovala ženinu smrt, iako je najvjerojatnije da se to dogodilo, dodaje policija.