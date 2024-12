Udomiteljima naknada raste za tek 27 eura: 'Naš trud očito nije vrijedan, bit će nas još manje...'

Osim sramotnog iznosa kojim se povećava osnovica za socijalnu pomoć, Ministarstvo socijalne politike u javnu je raspravu uputilo i prijedlog o povećanju osnovice za izračun naknade za rad udomitelja te opskrbnine za troškove udomljene djece.

Iznos naknade za tradicionalne udomitelje djece, koji čine veliku većinu udomitelja, povećat će se sa sadašnjih 216 na 243 eura mjesečno. Opskrbnina za djecu stariju od sedam godina te mlade (do 26. godine života) s 456 na 513 eura.

Predsjednica Udruge udomitelja Grada Zagreba Anita Dakić tvrdi da bi ovo moglo dovesti do nastavka trenda smanjivanja broja udomitelja u Hrvatskoj, piše Jutarnji.

- Ako je taj iznos znak priznanja udomiteljima, onda ne vidimo da je trud koji ulažemo mi udomitelji i naše obitelji toga vrijedan. Ako gledamo da ovo povećanje treba biti faktor privlačenja novih udomitelja i dio reforme kojoj je cilj najbolji interes djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, bojim se da već imamo rezultat - rekla je. Minimalna osnovica trebala bi iznositi između 100 i 110 eura, kaže, no ističe da ni to ne bi bilo adekvatno, ali bi barem govorili o povećanju osnovice za 20 do 30 eura.

Udomitelji ističu kako se sasvim sigurno ni jedan udomitelj nije odlučio na udomiteljstvo da bi se obogatio niti je razmišljao o zaradi. No, troškovi života odražavaju se na njih kao i na sve ostale, a još je veći problem kronični manjak sustavne brige i potpore koja se udomiteljima pruža.

- Udomiteljstvo nije samo pružanje krova nad glavom. Minimum nije dovoljan, pokrivanje osnovnih životnih potreba opskrbninom nije dovoljno. Minimumom možemo zakrpati rupe i privremeno zaliječiti rane tog djeteta, ali za pravi rast i razvoj potrebno je mnogo, mnogo više sustavnog rada, podrške i ulaganja u svim oblicima - poručuje Marija Igrec, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.