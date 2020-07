Udovice Srebrenice ne nalaze mir: 'Milovala sam sina po kosi i rekla da ga neću ostaviti...'

<p>Fatima Mujić svaki se dan moli za supruga i trojicu sinova koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici prije četvrt stoljeća i nada se da je njezin najstariji sin, čiji ostaci nisu pronađeni, još živ. </p><p>Zastane svaki put kad se sjeti sina Refika koji nije pronađen ni 25 godina od masakra. </p><p>"Mislim da je živ negdje. Kad se molim za njega ruke mi se tresu, ne znam što bih", rekla je 75-godišnja udovica za AFP.</p><p>Njezini voljeni su među 8.000 ubijenih muslimanskih muškaraca i dječaka. Ubile su ih srbijanske snage u istočnoj enklavi pred kraj rata u Bosni i Hercegovini koji se vodio od 1992. do 1995., u zločinu koji su međunarodni sudovi prozvali genocidom.</p><p>Suprug i dvojica sinova Fatime Mujić, čiji su ostaci pronađeni u masovnim grobnicama, pokopani su prije 10 godina u memorijalnom centru s još više od 6.600 žrtava.</p><p>Još njih 237 pokopano je na drugim mjestima. </p><p>Više od 1.000 ljudi nikada nije pronađeno, što i danas boli preživjele. </p><p>Mujić, koja živi u selu blizu Sarajevu, kaže da "živi za poziv" da su iskopani Refikovi ostaci. </p><p>No, prošlo je desetljeće od pronalaska posljednje od 84 masovne grobnice. </p><p>"Od srpnja 2019. pronađeni su ostaci samo 13 žrtava", rekla je Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale. Manjak novih informacija i svjedoka ometaju potragu, kaže Fazlić.</p><p><strong>"Ne ostavljaj me"</strong></p><p>Uoči 25. obljetnice maskara u subotu, Mujić se prisjeća posljednjeg susreta s djecom. </p><p>Nalazila se među tisućama žena, djece i starijih koji su se okupili ispred UN-ove baze izvan Srebrenice nakon što su srbijanski vojnici potjerali nizozemske vojnike koji su štitili muslimansku enklavu, koja se u to vrijeme smatrala "sigurnim utočištem".</p><p>Pod zapovjedništvom vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića, muškarci i dječaci su odvedeni i ubijeni po kratkom postupku.</p><p>Mujić se prisjetila kako je njezin najmlađi sin, 16-godišnji Nufik, nije puštao.</p><p>"Mama, ne ostavljaj me", govorio joj je.</p><p>"Pomilovala sam ga po njegovoj kovrčavoj kosi i rekla mu da ga neću ostaviti", govori Mujić.</p><p>"Odveli su ga, a ja sam ih pratila. Ne sjećam se jesu li me udarili, ne sjećam se ničega", rekla je. </p><p>Njezin suprug i još dvojica sinova pokušali su pobjeći u šumu, ali su uhvaćeni.</p><p><strong>"Crna zemlja"</strong></p><p>Još jedna udovica, 71-godišnja Mejra Đogaz odlučila je provesti svoje posljednje dane u mjestu gdje je njezin život "stao".</p><p>Živi blizu memorijalnog centra u Srebrenici, koja se nalazi u dijelu Bosne kojim dominiraju Srbi i nasljeđe je etničkog čišćenja tijekom rata koje je trajno podijelilo Srbe, Bošnjake i Hrvate. </p><p>Svako jutro, kada polijeva cvijeće u svom dvorištu, vidi redove tisuće bijelih grobova na zelenom travnjaku. </p><p>Njezina dvojica sinova Omer i Munib počivaju ondje. Imali su 19 i 21 godinu. </p><p>"Više nemam razloga živjeti. Brinem se za cvijeće da ne poludim, ali moji cvjetovi su u crnoj zemlji", rekla je Mejra. </p><p>Njezin treći sin, 20-godišnji Zuhdija i suprug Mustafa ubijeni su ranije u ratu za vrijeme okupacije Srebrenice 1992.</p><p>"Moji sinovi nikoga nisu povrijedili, ne bi ni mrava zgazili. Pitam se samo zašto su mi ubili djecu?", kaže Đogaz.</p><p><strong>"Prekrasno dijete"</strong></p><p>Ramiza Gurdić (67) također razmišlja o muškarcima koji su ubili njezine sinove i supruga. "Imaju li oni djecu?"</p><p>Sinovi Mehrudin i Mustafa imali su 17 i 20 godina kada su ubijeni.</p><p>Prije nego što je s ocem pobjegao u šumu, najstariji je zapalio cigaretu i smotao još jednu.</p><p>"Majko, nikada te više neću vidjeti", rekao joj je.</p><p>"Najmlađi ništa nije rekao", dodaje Gurdić.</p><p>Pronađeni su posmrtni ostaci obojice, ali samo "polovica Mehrudina". Još uvijek se nada da će jednog dana pronaći i njegovu drugu polovicu.</p><p>"Njegova ga majka nije donijela na svijet bez glave i ruku. Bio je prekrasno dijete", rekla je. </p><p>Četvrt stoljeća kasnije, Gurdić ne želi zlo muškarcima koji su joj oduzeli sinove.</p><p>"Bog će im dati ono što zaslužuju", rekla je za AFP. "Nema mržnje, nema zlobe, ali ni pomirenja", dodala je. </p>