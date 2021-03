Udruga Franak poslala je priopćenje medijima povodom odustanka Đure Sesse od drugog mandata na mjestu predsjednika Vrhovnog suda. Kažu kako im neće ostati u dobrom sjećanju.

Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

Zbogom, predsjedniče Sessa!

Podržavamo odustanak predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse od drugog mandata. Za njegove ere često smo drhturili u iščekivanju novih odluka vezanih za slučaj franak, pa smo najprije 2015. zbog nepoštovanja prava od strane VSRH morali na Ustavni sud, da bismo tek 2019. dočekali konačnu pravdu. U najgorem sjećanju predsjednik Sessa ostat će nam po tome što je odlučio pokrenuti ogledni postupak za koji nije bilo temelja u tužbama koje baš sve glase na isplatu obeštećenja, a ne na poništenje konverzije.

Puno puta smo govorili da je važno donijeti odluku o ništetnosti ugovora, a ne o valjanosti konverzije, jer ukoliko je ugovor ništetan, onda je ništetan i aneks kojim je provedena konverzija. Da bi dodatno zakomplicirao situaciju, Sessa je nakon odluke u oglednom postupku prejudicirao tu odluku i govorio je u medijima kako pravo na obeštećenje potrošači imaju samo ukoliko bi konverzija bila nevaljana. Nakon toga smo prijavili Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji i zatražili pokretanje postupka na Sudu EU zbog samog oglednog postupka o kojemu VSRH nije postavio prethodno pitanje Sudu EU, ali i zbog neprimjerenoga, što je blago rečeno, istupanja predsjednika Sesse u medijima nakon odluke.

Kao što svi znamo, slučaj franak traje evo već devet godina, a još uvijek nemamo na Vrhovnome sudu RH riješeno pravno pitanje ništetnosti temeljnih CHF ugovora, kao što nemamo riješeno niti pitanje prava na obeštećenje za potrošače iz konvertiranih kredita, o čemu na kraju mora odlučiti Sud EU. Zamjeramo i činjenicu da je prethodno pitanje koje je poslano na Sud EU s Vrhovnog suda, koje se vodi kao predmet C-474/20, ponovno bespotrebno i loše sročeno pitanje na temelju kojega ne možemo dobiti potrebne odgovore o pravu na obeštećenje nakon konverzije. Moramo naglasiti i to da se ne možemo oteti dojmu da je izabran najlošiji mogući postupak iz revizije na VSRH za prethodno pitanje Sudu EU, postupak koji je pokrenut 2015. godine u kojemu je tužitelj odustao od pitanja ništetnosti ugovora te od pitanja ništetnosti valutne klauzule CHF, jer je nakon konverzije mislio da može dobiti samo preplaćene kamate. Treba li ikome naglasiti da u to doba valutna klauzula CHF još uvijek nije bila utvrđena ništetnom? No, na našu sreću, Općinski građanski sud poslao je pravo pitanje koje se vodi po predmetu C-567/20, i koje će nam dati odgovore koje trebamo.

Svi ti događaji zasigurno imaju veze s još uvijek aktualnim predsjednikom VSRH, i vjerujemo da je on svojim autoritetom položaja gurao izrazito loše predmete u odlučivanje o krucijalnim stvarima. Banke su medijski lobirale upravo za takve predmete. Mi smo upozoravali da je to pogrešan put, ali nam se čini da su samo bankarski istupi doprli do ušiju predsjednika Sesse, dok naše pravno utemeljene stavove on nije želio čuti. Uistinu, kako je moguće da je Vrhovni sud za ere predsjednika Sesse ogledni postupak pokrenuo točno o onome pitanju za koje su se zalagale banke koje su mjesecima prije toga tvrdile kako potrošači mogu imati pravo na obeštećenje samo ukoliko je konverzija provedena na nezakonit način?

Novi mandat mora dobiti osoba koja ima sposobnost i spremnost na najvišem nivou štititi pravosuđe od korupcije, doprinositi neovisnosti sudaca, poštovati presude Suda EU i držati se hrvatskoga prava te prava EU kao pijan plota. Samo s takvom osobom na čelu najvišeg suda možemo očekivati reformu pravosuđa, koja je prijeko potrebna, i u kojoj prije svega očekujemo da se ubrza rad sudova u krucijalnim predmetima kao što je to slučaj franak. Za primjer dobroga sudstva dajemo Francusku, u kojoj je kolektivna tužba protiv banke koja je plasirala CHF kredite podignuta tek 2015., 2016. postupak preuzima državni tužitelj i pokreće tužbu na kaznenom sudu, da bi Francuzi već 2020. imali konačno sudsko rješenje po kojemu banka mora platiti kaznu u državni proračun, mora vratiti novac opljačkanim obiteljima, i dodatno im mora platiti naknadu za uzrokovane duševne boli. I nema više nikakvih privatnih postupaka.

Budući da je ipak i naše zakonodavstvo nešto drugačije, od novoga predsjednika VSRH očekujemo da nakon odluke Suda EU ubrza donošenje potrebnih pravnih shvaćanja, a prije svega da ubrza odlučivanje o ništetnosti temeljnih CHF ugovora.

Uskoro bivšem predsjedniku VSRH Đuri Sessi želimo da se popravi u sudačkoj ulozi, i da sudi ubuduće samo onako kako je to predviđeno hrvatskim pravom i pravom EU-a.

Udruga Franak