Krenuli smo s akcijom prikupljanja novca negdje oko 13 sati, a u 16 sati je prikupljeno 620.000 kuna. Jako puno smo skupili u kratko vrijeme, a vjerujemo da će do ponedjeljka biti još mnogo više jer su zbog banaka vidljive uplate koje su stigle do 15 sati. Odlučili smo u sve to krenuti odmah na dan prvog potresa, samo smo imali malih poteškoća - tri smo dana pokušavali pokrenuti akciju jer nismo humanitarna udruga, ali uspjeli smo otvoriti račun i doista nam je drago da su naši članovi u prvom redu pokazali veliko srce jer su i oni u ovoj godini pogođeni korona krizom zbog čega je nastala i naša udruga Glas Poduzetnika, pojašnjava nam Maruša Stamać, koordinatorica spomenute udruge.

POGLEDAJTE VIDEO: Donacije stigle čak iz Njemačke

Razoran je potres od 6,2 po Richteru pogodio područje Petrinje, Siska, Gline i okolice 30. prosinca, a bilo je to dan nakon potresa o 5 po Richteru, a nakon toga se to područje treslo još preko 120 puta u manje od 72 sata. No, Hrvati su još jednom pokazali zajedništvo dok je najteže, a poduzetnici su u malo vremena napravili strašan posao.

- Ipak su odvojili znatan novac, to nas je sve ugodno iznenadilo i nekako 'razoružalo'. Naravno da nam je drago da vjeruju udruzi Glas poduzetnika - sve će biti transparentno, na sve što smo napisali da ćemo utrošit ćemo utrošiti novac ćemo zaista i utrošiti te objaviti sve račune. Drago mi je da su naši članovi svjesni toga. Javilo se mnogo onih koji bi željeli pomoći mehanizacijom, građevinskim materijalom, ma svime. Mislim da će velika horda UGP-a doći u pogođena područja i pomoći onima kojima je to trenutno najpotrebnije - objasnila nam je koordinatorica udruge Glas Poduzetnika.

Spominje se po društvenim mrežama kako sredstva znaju završiti u pogrešnim rukama, ali iz Glasa Poduzetnika ističu da će sredstva završiti u pravim rukama.

- U kontaktu smo s mnogima s pogođenog područja, imamo regionalni ured u Sisku i tamo će se odraditi neke stvari, ali u kontaktu smo s civilnim zaštitom i s nekim gradonačelnicima, predstavnicima naselja, a potrudit ćemo se da to stvarno dođe u prave ruke. Čeka nas veliki posao koordiniranja sredstvima, ali u ovakvim slučajevima ništa nije teško - završila je Maruša Stamać.