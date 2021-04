Udruga 'Nismo same', koja pomaže ženama oboljelim od raka, dobila je od Grada Zagreba na korištenje prostor u Boškovićevoj 7b, veličine 46.20 m², ali treba ga urediti, jer je dodatno stradao u potresu, pa su pokrenuli crowdfunding kampanju.

"Naš novi prostor zamislile smo kao mjesto u kojem će se onkološke bolesnice družiti, učiti, razmjenjivati iskustva i dobivati podršku. No, kako bismo to postigle, prvo ga moramo urediti. Nažalost, prostor koji smo dobile na korištenje nema grijanje, a još je dodatno stradao u potresu. Zahvaljujemo arhitektima Lotus grupe – Lotus Architecti, koju vodi arhitektica Maja Bručić, koji su besplatno za nas izradili projekt uređenja i troškovnik. No, ideju je potrebno provesti u djelo, a mi trenutačno na računu za to imamo 0 kuna.

Svim našim donatorima, zapravo, dajemo priliku da pomognu onkološkim pacijenticama, od kojih većina živi na rubu siromaštva. Uz to su i usamljene (na usamljenost je dodatno utjecala epidemija koronavirusa) pa im će prostor koji za njih planiramo urediti puno značiti", pozivaju iz Udruge.

Kampanja udruge nalazi se na ovom linku, na kojem im možete uplatiti novac koji će im puno značiti.

Udruga Nismo same do sada je pokrenula dva jedinstvena projekta pomoći za onkološke pacijentice (projekt besplatnog taksi-prijevoza i projekt pomoći u kući), a sada im, kako kažu, žele osigurati i prostor u kojem se neće osjećati same

Projekt besplatnog taksi-prijevoza "Nisi sama – ideš s nama!" po uzoru na praksu u razvijenim zemljama pokrenula je novinarka Ivana Kalogjera, a usluge je do sada koristila 371 žena, iz svih krajeva Hrvatske. Drugi projekt, "Žene za žene", koji koordinira dopredsjednica Goranka Perc, Udruga provodi u suradnji s Gradom Zagrebom i Udrugom Europa Donna Hrvatska. Projekt se odnosi na pomoć u kući onkološkim pacijenticama. U četiri godine djelovanja Udruga je provela brojne kampanje i snimila video o samopregledu dojki, s poznatom pjevačicom i voditeljicom Idom Prester, koji je pregledan više od 200.000 puta.