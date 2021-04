Nakon što je ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, oformio radnu skupinu za izradu dokumenta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine, otvorenim pismom ga je udruga SIDRO - odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću "podsjetila" i na segment predškolskog obrazovanja.

Naime ministar je imenovao 45 članova radne skupine, u kojoj će sveukupno biti njih 78 jer ih većina ima zamjenike, a na čelo je postavio svog državnog tajnika Tomislava Paljka. Njihov zadatak je izraditi smjernice poboljšanja sustava, kao i izraditi akcijskih planova njihove provedbe. Predstavnici udruge SIDRO ga upozoravaju kako je u skupinu zaboravio uključiti stručnjake iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani ministre Fuchs,

Ovaj put Vam se obraćamo s izrazitim negodovanjem povodom imenovanja nove radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021. – 2027., jer je doista nemoguće prihvatiti da ste još jednom u sustavu odgoja i obrazovanja, u vrlo važnom trenutku, u resoru kojim upravljate, zaboravili uključiti stručnjake iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

I ne, nemojte nam odgovoriti kako ste uključivanjem načelnice Sektora za rani, predškolski i školski odgoj i obrazovanje, po zvanju profesorice, ili jednog sindikalnog predstavnika, i to osobe u mirovini, pokrili potrebu za sudjelovanjem stručnjaka ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. To ne da nije dovoljno ni ispravno, već je evidentni pokazatelj zanemarivanja područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U Radnoj skupini koju ste jučer imenovali, od svih 45 imenovanih osoba, niti jedna ne dolazi iz predškolskih ustanova, i najvažnije od svega, niti jedna ta osoba ne zastupa interese djece rane i predškolske dobi. Uključili ste doista veliku paletu stručnjaka iz raznih područja, od Obrtničke i Gospodarske komore, preko Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnika Hrvata izvan RH, rektorskog zbora, visokih škola, studentskog zbora, ravnatelja osnovnih škola, srednjih škola, Agencije za mobilnost i programe EU, značajan broj ljudi iz MZO…ali niste uključili niti jednog odgojitelja ili magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, nikog tko dolazi iz prakse u predškolskoj ustanovi.

Do sada smo se nebrojeno puta mogli javno uvjeriti kako MZO ne razumije probleme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. MZO nije mijenjalo Pravilnike po kojima radimo od 1997. godine! Dopustite nam da pomognemo svojim znanjem, voljom i svojim iskustvom iz prakse.

Pozdravljamo način na koji ste to učinili u području školskog obrazovanja, uključivanjem predstavnika iz Facebook platformi ''45 minuta'', ''Školske zbornice'' i Udruge ''Nastavnici organizirano''. To je dobar put. Zašto to niste učinili i s ranim i predškolskim odgojem? Zašto niste od svih postojećih udruga i inicijativa tražili odgojitelja u dječjim vrtićima? To je pokazatelj Vašeg interesa za djecu predškolske dobi i onih koji s njima stoje na prvoj stepenici institucionalnog odgoja i obrazovanja. Tog interesa nema?

Izražavamo veliko nezadovoljstvo i pozivamo Vas da ispravite ovu pogrešku te pokažete kako na jednak način, s jednakom pažnjom i bez diskriminacije promišljate o dobrobiti sve djece kada je riječ o odgoju i obrazovanju, ne zanemarujući pritom onu predškolske dobi."