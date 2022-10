Udruga za zaštitu potrošača: Ljudi javljaju da nema mesa kojemu je ograničena cijena

Vlada je prije mjesec dana ograničila cijene osnovnih prehrambenih namirnica, zbog čega je u trgovinama već došlo do nestašice pojedinih proizvoda s te liste, kako je za 24sata potvrdila Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

- Ljudi nas zovu, javljaju nam da u trgovinama nema vratine, mljevenog mesa, svinjske lopatice i cijelog pileta. To su sve proizvodi kojima je Vlada ograničila cijene. Mesnicama i trgovcima se ne isplati prodavati te proizvode jer se ide čak ispod proizvođačke cijene. Što se tiče mesa, vidi se negativan efekt ograničenja cijena. Vlada nije smjela limitiranjem cijena dovesti proizvode i trgovce u nepovoljan položaj - rekla je Knežević za 24sata.

Vlada je ograničila kilogram cijelog pileta s cijene od 34,99 po kilogramu na 24,99 kuna. Kilogram svinjskog vrata s kosti ograničila je s 37,99 na 24,99 kuna, kilogram svinjske lopatice bez kosti ograničila je s 36,99 na 24,99 kuna, dok je kilogram miješanog mljevenog mesa s 49,40 ograničila na 32,99 kuna.

'Nama proizvođačima ekstremno porasli svi inputi za proizvodnju svinjetine'

Goran Jančo, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije, za 24sata je istaknuo kako proizvođači imaju sve te proizvode od svinjetine, ali da ih trgovački lanci i mesnice, kako je dobio informacije, baš i nemaju u ponudi.

- Mi proizvođači imamo u ponudi ove kategorije, ono što je bitno je postaviti pitanje zašto trgovački lanci i ostali nemaju tu kategoriju mesa. Samo mogu reći da su već lani nama proizvođačima ekstremno porasli svi inputi za proizvodnju svinjetine, enormno su poskupjele cijene stočne hrane, zatim energenata te je skočila i cijena rada. Cijena živih svinja još nije u korelativnom odnosu s cijenom proizvodnje. Vjerojatno lanci ne mogu naći dobru kalkulaciju, isto je sa šećerom i ostalim proizvodima kojima je ograničena cijena. Naravno da trgovački lanci ne mogu raditi s gubitkom pa pojedini trgovci ne stavljaju u svoj asortiman te proizvode, nego rade prerađevine. Hoće li se sad dogoditi inflacija tih prerađevina poput kobasica, kulenove seke, koji se rade od svinjske lopatice, treba sad vidjeti - rekao nam je Goran Jančo.

Udruga trgovaca: Prijete nam dugoročni rizici nestašice

Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge trgovine pri HUP-u, istaknula je da se nadaju kako Vlada neće dalje nastaviti s produljivanjem mjere ograničavanja cijena jer postoje dugoročni rizici nestašice.

- Narudžbe koje šaljemo proizvođačima ne isporučuju se u stopostotnom obimu i to je djelomična nestašica u kratkom roku. Ako dugoročno potraju ove mjere, bojim se da će doći do stvarnih nestašica i da nećemo imati pojedinih artikala iz ovih paketa mjera. Miješanje u slobodu tržišta nije dobro, trgovci to ne mogu pozdraviti jer smo prisiljeni prodavati robu ispod cijene po kojoj smo je nabavili - istaknula je Sanja Smoljak Katić za 24sata.

