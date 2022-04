Udruge umirovljenika traže povećanje mirovina za 10 posto

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) zatražili su u četvrtak od Vlade da zbog porasta inflacije i cijena hrane umirovljenicima koji su zakinuti mirovinskom reformom poveća mirovine za 10 posto, te da promijeni model usklađivanja mirovina.

U otvorenom pismu premijeru Andreju Plenkoviću SUH i MUH upozoravaju da je u veljači prosječna mirovina iznosila samo 35,5 posto prosječne plaće, po čemu je Hrvatska na dnu Europske unije. Prošle su godine čak dvije trećine svih mirovina bile ispod hrvatske linije siromaštva od malo više od 2900 kuna.

S obzirom da rast inflacije i cijena hrane predstavljaju dodatni udar na nizak standard umirovljenika, udruge očekuju od predsjednika Vlade da poduzme socijalne mjere kako bi zaštitio najstarije građane.

''Umirovljeničke udruge traže da se najdalje do kraja prvog polugodišta svim umirovljenima prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon 1. 1. 1999. godine mirovine povećaju za deset posto. To bi iznosilo povećanje za 308 milijuna kuna mjesečno za 1,14 milijuna umirovljenika'', stoji u pismu.

Pri tome ne žele da dizanje mirovina za 10 posto bude privremena mjera, dok se ne obuzdaju cijene na svjetskim tržištima, već trajna intervencija prema umirovljenicima koji su za isti postotak zakinuti tadašnjom mirovinskom reformom.

SUH i MUH također zahtijevaju promjenu modela usklađivanja mirovina tako da se mirovine usklađuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa rasta cijena ili plaća. Mirovine do 2000 kuna indeksirale bi se za 120 posto, a mirovine od 2000 do 4000 kuna za 110 posto.

Vlada je najavila od sljedećeg mjeseca isplatu energetskog dodatka za umirovljenike čije mirovina nije veća od 4000 kuna.

Udruge pozdravljaju tu odluku, no predlažu da umirovljenici s mirovinama do 1500 kuna steknu pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna, što trenutno mogu ostvariti samo primatelji nacionalne naknade i zajamčene minimalne naknade.

Najčitaniji članci