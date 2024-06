Udruge: Zovu nas pacijenti, tko nam može garantirati da su podaci sigurni nakon napada

Bolnica tvrdi da ovaj hakerski napad nije ugrozio pacijente, skupinu koja mora biti najzaštićenija od svih, no tko nam to garantira, nismo dobili objašnjenje koje bi to i potvrdilo, komentar je dr.sc. Jasne Karačić, predsjednice Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata na napad hakera u sustave KBC-a Zagreb. Kako navode iz bolnice, kibernetički napad dogodio se u u jutarnjim satima u četvrtak.

- Primorani smo isključiti sve sustave zbog dodatnih provjera te ćemo ih vraćati u produkciju kad se uvjerimo u njihovu sigurnost i ispravnost - naveli su s Rebra, dodajući kako ova situacija neće ugroziti bolesnike.

Karačić otkriva kako su udrugu zvali pacijenti koji su se liječili, ili se liječe na Rebru, da provjere jesu li ugroženi, odnosno koji im mehanizmi zaštite privatnosti stoje na raspolaganju.

- Trenutno oni ne mogu učiniti ništa dok se bolnica ne očituje o tome jesu li podaci procurili iz bolnice. I kako da uopće itko bude siguran u to? Sumnjam da bolnica može biti potpuno sigurna da nisu kompromitirani podaci pacijenata, koji mogu biti upotrijebljeni onda i u neke druge svrhe, napominje Karačić.

Novak: Forenzika je uključena

- Sigurnost bolesnika nije ugrožena. Svi hitni bolesnici su u salama. Sve funkcionira. Malo teže, ali važno da funkcionira. Preglede će svi obaviti. Problem je u tome što duže traje printanje nalaza. Laboratorij radi normalno, ali je ljudima malo teže - rekao je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor KBC-a Zagreb Milivoj Novak.

Kaže kako motiv napada u ovom trenutku nije poznat motiv. Ne sjeća se, kaže, da su do sada imali kibernetički napad.

- Bolnički informatički sustav bi trebao proraditi vrlo brzo, a izvor napada ne mogu znati, forenzika je uključena kao i sve nadležne službe. Kibernetički napadi se događaju svugdje. Ako mogu ući u Pentagon, mogu i kod nas. Strah o tome da se može dogoditi postoji već dugo vrijeme kod nas. Nije bilo pitanje hoće li se dogoditi, već kad će se - dodao je.

Belina: Neugodno je, ali neuobičajeno

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu kaže kako u ovome trenutku bolnica ima samo problem s narudžbama i uputnicama, što se ručno odrađuje.

- Razgovarao sam sa sestrama koje rade na naručivanju, vjeruju da će problem biti riješen kroz nekoliko sati. Naravno da je neudogodno, ali nije neuobičajeno - kaže Belina. Na pitanje ne bi li upravo takvi, najveći sustavi trebali imati i najbolju zaštitu, odgovara kako vjeruje da bi trebali, ali ima i jačih i većih koji su bili hakirani.

- Vjerujem da postoji odgovarajuća zaštita, ali sjetite se da ni Pentagon nije bio neprobojan, događa se. Nitko nam ne može garantirati stopostotnu sigurnost, kaže Belina.