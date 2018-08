Ugasili niz požara: Vatra na Palmižani stigla nadomak kuća

Splitski vatrogasci ugasili su u nedjelju tri požara. Prvo je u jutarnjim satima planulo u kvartu Trstenik, a oko podneva i na Žnjanu. U oba slučaja vatrogasci su požare ugasili u manje od deset minuta, a ukupno je izgorjelo petstotinjak kvadrata drače i niskog raslinja.

Nešto kasnije planulo je u blizini Karepovca, gdje se jedno vozilo prvernulo i zapalilo, a vatrogasci su vrlo brzo ugasili i taj manji požar.

Iza 15 sati lokaliziran je i požar na predjelu perna na Palmižani, gdje su izgorjela dva hektara makije i borove šume, prenosi Slobodna Dalmacija. Ovaj su požar gasila dva kanadera i 40 vatrogasaca, a iz DVD-a Hvar kažu kako je vatra došla na 100 metara do kuća. Ovaj je požar buknuo oko 14 sati, nakon što je munja udarila u stablo u borovoj šumi. Nakon što je krenuo prvi tim vatrogasaca, poslali su i zahtjev za pomoć iz zraka. Gašenje je otežavao vjetar, zbog čega se nisu odmah mogli dići kanaderi, a pomogli su i mještani. Jedan od konobara iz uvale za Slobodnu je rekao kako je vatru gasilo oko 150 do 200 ljudi te da je on vidio samo desetak vatrogasaca, a da su kanaderi stigli kad je sve već bilo gotovo.

Vatrogasci će inače ostati dežurati na požarištu cijelu noć.