Ugostitelji su zadovoljni nižim PDV-om za jelo, žele i za pića

Forum je u organizaciji Udruženja ugostitelja Zagreba okupio više od 200 ugostitelja i predstavnika raznih strukovnih udruga, komora i državnih institucija, a sve je pratila i izložba opreme za ugostiteljstvo te hrane i slastica iz zagrebačkih restorana i slastičarnica.

Ispijanje kave tradicija i treba manji PDV, kao i vino i pivo

Komentirajući novosti iz četvrtog kruga porezne reforme koje stupaju na snagu početkom iduće godine, prije svega snižavanje stope PDV-a za pripremu i usluživanje jela, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba Franz Letica je upozorio da su sniženjem stope PDV-a na 13 posto samo za jelo ostali uskraćeni mnogi koji nemaju restorane niti rade s hranom.

- Ispijanje kave u Hrvatskoj je tradicija, to je kao nekakav brend i kava bi također morala imati niži PDV, isto kao i vino i pivo. Uz to, s gradom Zagrebom i gradonačelnikom nastojimo dogovoriti ukidanje poreza na potrošnju od 2 posto, koji plaćaju samo ugostitelji i od čega se u gradski proračun slije oko 15 milijuna kuna. Takav porez imaju još neki gradovi, ali negdje je niži, negdje ukinut, odnosno kao u Rijeci je nula posto, jer mora postojati, ali može biti nula, a i nama bi u Zagrebu to dobro došlo. Želimo i nižu razinu komunalne naknade, koja je sada od 10 kuna po metru kvadratnom, što je također previše", poručio je Letica, dodajući da su time ugroženi svi, ali najviše mali ugostitelji.

Govoreći o zakonskim novostima iz turizma i ugostiteljstva za iduću godinu, državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina je naglasio promjene u sustavu turističkih zajednica, ali i u promociji u sklopu koje će se još više prostora dati enogastronomiji, od čega se dosta i očekuje, pogotovo u Zagrebu iduće godine kada Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a.

- Svi ugostitelji u Zagrebu, ali i u okolici i drugdje po Hrvatskoj, će u prvoj polovici 2020. imati priliku pokazati što znaju i ostvariti i veći prihod, jer su europski dužnosnici koji će nam dolaziti poznati dobri potrošači i jedu vani, rekao je.

Najavio je i da se od iduće godine dosta toga mijenja u upravljanju turizmom slijedom novih zakona. Time se stvara platforma za rad u idućih deset godina, smatra Glavina, koji iduće godine očekuje nastavak pozitivnih trendova u fizičkom i financijskom turističkom prometu, što će donijeti i porast prihoda svim dionicima u sektoru.

Treba misliti i na kupovnu moć domaćih potrošača

Ugostitelji su na Forumu isticali važnost niže stope PDV-a, ali i drugih rasterećenja, jer će bez toga puno njih morati prestati ili raditi 'na rubu', a zabrinuti su i zbog manjka kadrova te složenog postupka uvoza radnika odnosno iskorištavanje uvoznih kvota.

- Svime se bavim više nego samom strukom, puno je administracije oko dozvola i ostaloga, i nema se vremena niti investicija za inoviranje, kreativnost i slično. Primjerice, imam sve svjetske certifikate za koktele, no u Hrvatskoj su kokteli traženi samo sezonski i uopće nema te navike kod domaćih potrošača, a i ono što ima malo ih si to može priuštiti s obzirom na domaći standard i kupovnu moć. Slično nam se može dogoditi i s kavom, za koju još uvijek imamo PDV od 25 posto, a koja i nije baš tako isplativa kako se priča, jer se iza njezine cijene od primjerice 10 kuna krije puno matematike i računovodstva, kazao je ugostitelj iz Zagreba Marin Nekić.

Dobra vijest je, po ocjeni državnog inspektora Andrije Mikulića, što analize i nadzori pokazuju da se u tom sektoru smanjuje rad na crno odnosno oni koji rade bez registracije djelatnosti, a u Zagrebu je i relativno malo prekršaja. "Od ukupnih inspekcijskih nadzora u Zagrebu, u samo 20 posto je otkriven neki prekršaj, a među njima je do 50 posto riješeno poboljšanjima, a ne kaznama i zatvaranjem objekata, čega gotovo i nema", rekao je.

Ugostitelji se slažu da je za razvoj struke važan kvalitetan kadar, kojeg sve više nedostaje i teško ga se može zadržati plaćama kakve su u Hrvatskoj.

Zagrebački ugostitelj Zlatko Puntijar iznio je, pak, primjer zapošljavanja nekoliko Indijaca u svom zagrebačkom restoranu i hotelu.

- Slučajno sam preko poznanika došao do njih i zaposlio ih u travnju ove godine na godinu dana, koliko se može po sadašnjem zakonu. Oni su kuhari, ali rade pomoćne poslove i zadovoljni smo s njima, nadam se i oni s nama, a uskoro nam dolaze i dvije-tri Indijke koje će biti sobarice, ispričao je Puntijar.