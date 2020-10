Ugroženo 20.000 radnih mjesta

Dvadesetak prijevoznika iz Inicijative povremenog prijevoza putnika stiglo je u ponedjeljak svojim autobusima na naplatnu postaju u Dugopolju kako bi u upozorili na opasnost od propadanja mnogih tvrtaka iz tog sektora

<p>Svi su bili odjevni u crno i na autobusima su zapalili nadgrobne lampione jer su, kako su objasnili, zbog pandemije koronavirusa i pada prometa i do 98 posto, "zavijeni u crno i prijeti im posljednji pokop" ako im mjerodavne institucije ne pomognu prevladati teškoće.</p><p>Okupljeni prijevoznici su na naplatnoj postaji u Dugopolju cestarinu platili kovanicama, ističući da tako ilustriraju kako im je to "posljednji novac" koji imaju.</p><p>"Okupili smo se spontano i zadnjim lipama platili cestarinu. Danas kreću ovrhe, ja se pitam hoćemo li na skorašnji Dan mrtvih obilaziti grobove svojih najmilijih ili ćemo pokapati naše firme", rekao je koordinator Pododbora za prijevoz udruge Glas poduzetnika i član Inicijative povremenog prijevoza putnika <strong>Marko Slišković.</strong></p><h2>'Tražimo bespovratna sredstva i kredite za likvidnost'</h2><p>Po njegovim riječima, sektor povremenog prijevoza putnika trenutačno drži svoje radnike zahvaljujući mjerama za očuvanje radnih mjesta, ali kad one prestanu kroz nekoliko tjedana, sve tvrtke iz tog sektora idu u stečaj jer ne mogu opstati ako se ne spase.</p><p>"Tražimo hitno bespovratna sredstva koja su obećana prije tri mjeseca i kredite za likvidnost za koje je odluka donesena 2. srpnja, a još nisu u provedbi - ne možemo ih dobiti zato što banke gledaju naše bonitete i našu kreditnu sposobnost kao da se korona nije nikad dogodila. Nama je zbog te epidemije opao promet za 98 posto i nemamo prihoda", rekao je Slišković</p><p><strong>Višnja Marinić</strong> iz Inicijative povremenog prijevoza putnika pozvala je mjerodavne na razumijevanje i dogovor kako bi se spasio taj sektor koji je iznimno važan za turizam.</p><p>"Ovo je razdoblje kad se u normalnim okolnostima priprema nova turistička sezona, mi već sada imamo jako puno upita za 2021. godinu - svijet je umoran od 'novog normalnog' i želi 'staro normalno'. Vjerujem da će turizam početi raditi prvi i da će biti jako dobri rezultati, možda ne kao 2019. - ali tko će ih (turiste) servisirati ako mi propadnemo. Nemojmo upropastiti ono što smo već stvorili i što je odbor za hrvatsko gospodarstvo", poručila je Marinić.</p><h2>'Zbog epidemije nemamo koga voziti'</h2><p>Istaknula je kako je epidemija koronavirusa teško pogodila Povremeni prijevoz putnika.</p><p>"Lockdown je za prijevoznike značio 'knock down'. Nismo se od toga još oporavili jer zbog epidemije nemamo koga voziti", rekla je Marinić.</p><p> U pisanom materijalu u povodu današnjeg okupljanja na naplatnoj postaji u Dugopolju ističe se kako sektor povremenog prijevoza putnika duže od šest mjeseci pokušava ostvariti dijalog s mjerodavnim ministarstvom i Vladom.</p><p>"Međutim, njihovi dopisi te molbe za sastancima i suradnjom ostali su bez odgovora. Predsjednik Vlade Andrej Plenković i resorni ministar Oleg Butković ponovno nisu ponudili odgovore i rješenja nakon slanja otvorenog pisma udruge Glasa poduzetnika i Inicijative povremenog prijevoza putnika", navedeno je u pisanom materijalu.</p>