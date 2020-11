Uhićen direktor Islamske države

<p>Iračka služba za borbu s terorizmom priopćila je u ponedjeljak da je uhitila direktora skupine Islamske države (IS), Iračanina poznatog pod ratnim imenom Abu Naba, nakon silaska iz zrakoplova u Bagdadu.</p><p>Muškarac je uhićen u listopadu dok je "ulazio u taksi nakon silaska iz zrakoplova koji je sletio u bagdadsku zračnu luku", izjavio je za agenciju France Presse Sabah al-Noaman, glasnogovornik elitne protuterorističke postrojbe.</p><p>Na upit novinske agencije nije htio otkriti pravi identitet Abu Nabe, odakle je doputovao ni kako je mogao putovati iako je u Iraku za njim trajala potraga.</p><p>Abu Naba je bio "velika meta", muškarac koji je svoj "džihadistički put počeo 2003. s Al Kaidom, a poslije se priključivao različitim skupinama. IS je jedno vrijeme kontrolirao gotovo trećinu Iraka, ali je krajem 2017. potisnut nakon krvavih trogodišnjih borba", dodaje Noaman.</p><p>- Bio je u kontaktu s članovima IS-a u Iraku i odavno pratimo njihovu komunikaciju - rekao je.</p><p>- Abu Naba se bavio financijama, slanjem poruka i organiziranjem sastanaka.</p><p>"Bio je glavni koordinator" organizacije koja je danas na izdisaju pošto je 2019. izgubila svoj samoproglašeni "kalifat" u Siriji.</p><p>Muškarac koji je u pritvoru od uhićenja u listopadu, treba se pojaviti na sudu nakon ispitivanja koje je u tijeku. Prijeti mu smrtna kazna samo za "članstvo" u "terorističkoj" organizaciji.</p><p>Stotine smrtnih kazna izrečene su zadnjih godina iračkim i stranim borcima IS-a u Iraku a nekoliko ih je već izvršeno vješanjem.</p><p>Unatoč proglašenju pobjede u prosincu 2017. IS još izvodi napade u Iraku, premda manjih razmjera nego ranije.</p><p>Deset osoba je ubijeno u subotu u zasjedi koju su postavili džihadisti na sjeveru Bagdada, a desetak dana ranije u granatiranju blizu glavnog grada poginulo je jedanaest ljudi.</p>