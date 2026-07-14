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AKCIJA USKOK-A

Uhićen je Dario Šimić

Piše 24sata,
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Uhićen je Dario Šimić
Foto: 24sata
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Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe

Nova akcija USKOK-a. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.

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Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.

Dario Šimić u Tisnom na otoku Murteru posjeduje privatno manje kampiralište. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji na samom ulazu na otok Murter, u neposrednoj blizini poznatog ⁠AutoCampa Jazina.

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Komentari 23
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