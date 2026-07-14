Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe
AKCIJA USKOK-A
Uhićen je Dario Šimić
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Nova akcija USKOK-a. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.
Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.
Dario Šimić u Tisnom na otoku Murteru posjeduje privatno manje kampiralište. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji na samom ulazu na otok Murter, u neposrednoj blizini poznatog AutoCampa Jazina.
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