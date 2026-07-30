Uhićenje je navodno povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...
Uhićen je Željko Kerum
Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.
Kako doznajemo, među uhićenima su i Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima te Kerumov nećak Igor Sapunar.
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, priopćili su.
Nakon tekstova novinara Denisa Mahmutovića uhićen je Željko Kerum. Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci, doznaje Slobodna Dalmacija te navodi da ga je policija privela dok je boravio u Veloj Luci, gdje se održavao program u čast Olivera Dragojevića.
Uhićenje je navodno povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmet su uključene i druge Kerumu bliske osobe, dodaje Slobodna Dalmacija.
Slučaj je u fokus javnosti dospio nakon tekstova portala Telegram, koji je početkom svibnja objavio da su restoran Pršut i prateći kompleks zgrada, uključujući bazen, strojarnicu, kapelicu i druge objekte, izgrađeni bespravno. Građevinska inspekcija ranije je utvrdila nezakonitu gradnju i naložila uklanjanje objekata, no oni nisu srušeni. Unatoč tome, restoran je otvoren i nastavio je poslovati, a Kerum je, nastavio širiti kompleks na zemljištu koje je klasificirano kao osobito vrijedno obradivo tlo.
Telegram je također objavio da je legalizacija bila omogućena nakon što su gradske službe u Kaštelima izdale rješenje koje, prema njihovim tvrdnjama, nije odgovaralo stvarnom stanju na terenu.
Za sada USKOK nije objavio službene detalje istrage ni kaznena djela koja se Kerumu i ostalim osumnjičenicima stavljaju na teret.