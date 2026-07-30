Nakon tekstova novinara Denisa Mahmutovića uhićen je Željko Kerum. Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci, doznaje Slobodna Dalmacija te navodi da ga je policija privela dok je boravio u Veloj Luci, gdje se održavao program u čast Olivera Dragojevića.

Uhićenje je navodno povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmet su uključene i druge Kerumu bliske osobe, dodaje Slobodna Dalmacija.

Slučaj je u fokus javnosti dospio nakon tekstova portala Telegram, koji je početkom svibnja objavio da su restoran Pršut i prateći kompleks zgrada, uključujući bazen, strojarnicu, kapelicu i druge objekte, izgrađeni bespravno. Građevinska inspekcija ranije je utvrdila nezakonitu gradnju i naložila uklanjanje objekata, no oni nisu srušeni. Unatoč tome, restoran je otvoren i nastavio je poslovati, a Kerum je, nastavio širiti kompleks na zemljištu koje je klasificirano kao osobito vrijedno obradivo tlo.

Telegram je također objavio da je legalizacija bila omogućena nakon što su gradske službe u Kaštelima izdale rješenje koje, prema njihovim tvrdnjama, nije odgovaralo stvarnom stanju na terenu.

Za sada USKOK nije objavio službene detalje istrage ni kaznena djela koja se Kerumu i ostalim osumnjičenicima stavljaju na teret.