INCIDENT U ZAGREBU

Uhićen vandal koji je bacao stolce na pravoslavnu crkvu

Piše Bogdan Blotnej,
Uhićen vandal koji je bacao stolce na pravoslavnu crkvu
Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu

Zagrebačka policija potvrdila je kako su oko 2.50 sati dobili dojavu o čovjeku koji pokušava oštetiti pročelje i ogradu pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg

Kriminalističko istraživanje, kao i očevid kraj pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu su u tijeku nakon što je u noći na četvrtak uhićen čovjek koji ju je oštetio i nastavio bacati stvari na njezino pročelje i ogradu. Policija je potvrdila kako su dobili dojavu u 2.50 sati o tom vandalizmu te je čovjek ubrzo priveden u postaju. Istraga traje nakon koje će se znati točni motivi. Na pitanje, je li bio pod utjecajem alkohola ili opijata, zasad nisu mogli odgovoriti.

Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ne znam što je sve oštećeno. Došao sam malo prije i zatekao ovakvo stanje. Policija je to i očevid traje - rekao nam je muškarac koji se javio na službeni telefon crkve.

Nakon očevida trebalo bi krenuti čiščenje.

Naime, ondje i dalje visi stolac obližnjeg kafića na ogradi, razbijena su neka stakla, oštećena vrata i nabacana trava.

Komentari 23
