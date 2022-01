Možda je bila stvar u pokvarenim jajima.

Da je 72-godišnji Zadranin napisao na internetu da "premijera, narcisoidnog jadnika, i njegove poltrone" treba dočekati sanitarno ispravnim jajima na obilježavanju akcije Maslenica, možda ga policija ne bi uhitila i optužila za "narušavanje javnog reda i mira, vrijeđanje i omalovažavanje premijera".

No i ovako je cijeli slučaj zasmrdio do neba.

Zadranin M.Ć. (72), uhićen i optužen prošloga petka, nije gađao premijera jajima. Nije napisao da bi premijera trebalo gađati nečim ubojitijim od pokvarenih jaja. Nije pozvao na ubojstvo, na državni udar, na smaknuće ili atentat.

Samo je napisao da bi Andreja Plenkovića i njegove "poltrone" trebalo gađati pokvarenim jajima.

Kao u nekakvoj parodiji.

No svejedno je uhićen i optužen. Zato što je "vrijeđao i omalovažavao premijera".

Od "Ćaće" do jaja

I to je moguće u današnjoj Hrvatskoj. Kao što je bilo moguće da policija prije par godina uhiti osobu koja je Plenkovića na rivi dočekala s papirićem na kojem je pisalo "Ćaća". I kao što je policija uhitila prosvjednika, sada pokojnog Zorana Ercega, koji je na otvaranju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu vikao "Tuđman zločinac".

Zadranin je Plenkovića na Facebooku, osim što ga je optužio da je "ponizio i izdao Hrvate", nazvao "narcisoidnim jadnikom". Policija je svojim postupanjem dala uvjerljivost takvoj tvrdnji.

Sanitarni kordon

Vijest o uhićenju 72-godišnjaka zbog poruke da Plenkovića treba gađati pokvarenim jajima bila bi šokantna da nije zapravo posve očekivana. Jer Plenković svojim nastupima i porukama, svojim napadima na novinare i žalopojkama da nitko ne prenosi njegove intervjue, svojim bahatim gardom u Saboru i pred novinarima, kao i utišavanjem svake oporbe u stranci i formiranjem sanitarnog kordona stranačkih poslušnika, zaista u društvu kreira klimu u kojoj je zabranjeno "vrijeđati i omalovažavati" premijera.

A kamoli gađati pokvarenim jajima.

Ako ga biraju, neka ga vrijeđaju

Hrvatska je, dakle, postala zemlja u kojoj nije samo moguće, već je postalo normalno, hapsiti ljude zbog toga što "vrijeđaju i omalovažavaju premijera". Premda su ga ti isti ljudi birali. Zbog čega ga onda ne bi smjeli vrijeđati?

Demokracija podrazumijeva izražavanje mišljenja, pa čak i onog koji premijeru nije po ukusu. Prijetnja gađanjem pokvarenim jajima kao da je ispala iz nekakve starinske humoreske. Ili dječje pripovjetke.

Policija je to shvatila ozbiljno.

Hodajući spomenik

Ovakva pravila vrijedila su i u doba Franje Tuđmana. Mediji koji su ga kritizirali završavali su na sudovima, novinari koji su ga napadali bježali su iz zemlje, njegovi protukandidati na izborima izloženi su fizičkim napadima, oporbenjaci i novinari bili su praćeni i prisluškivani, a čitav državni aparat bio je usmjeren prema zaštiti lika i djela predsjednika države.

Tuđman je još za života uživao status spomenika.

Kao što ga sada želi uživati i Andrej Plenković.

I to više nema veze s demokracijom o kojoj Plenković često voli govoriti. To ne sliči na moderno, europsko, liberalno društvo koje ima zdrav odnos prema vlasti i institucijama, a građani uživaju pravo da pljuju po svojim liderima, ako misle da su to zaslužili.

Ovo je Plenkovićeva autokracija. I u njoj ljudi moraju biti kuš.