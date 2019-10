Uhićeni medicinar: 'Htio sam pomoći, ali ispao sam budala'

Moja prva i osnovna intencija ovoga posla je bila pomoći ljudima, ali kratko i jasno, ispao sam budala i to tek sada shvaćam, a u cijeli posao sa osiguranjima uveo me Nevio A. iz Pule, ustvrdio je između ostalog istražiteljima uhićeni 46-godišnji medicinski tehničar Pulske opće bolnice.

Medicinar, koji živi u stanu pod hipotekom i s plaćom od oko pet tisuća kuna, u istrazi tvrdi da nikada nije mijenjao niti sam izradio neki liječnički nalaz te da od 644 tisuće isplaćenih kuna na ime šteta zbog čega se i njega tereti, on nije dobio niti jedne kune.

2000 sumnjivih nalaza

Naime, medicinski tehničar kirurške ambulante našao se pod istragom policije prije nekoliko mjeseci. Sredinom listopada je uhićen. Zbog bojazni od ponavljanja kaznenih djela i utjecaja na svjedoke određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Sumnja se da je posljednjih nekoliko godina krivotvorio 205 liječničkih nalaza koji su akterima prometnih nesreća poslužili kao dokaz tjelesnih oštećenja za prijevare osiguravajućih društava. Brojka lažiranih specijalističkih liječničkih nalaza prilagođenih izvlačenju novca od osiguranja mogla bi doseći, tvrde upućeni u slučaj, i do 2000 nalaza. Opisanom muljažom osiguranja su do sada isplatila 644.100 kuna dok nerealizirana potraživanja po istoj osnovi iznose 418.000 kuna.

Šema rada je bila da lažirane su specijalističke liječničke nalaze učesnici prometnih nesreća prilagali odštetnim zahtjevima upućenim prema osiguravajućim društvima kao dokaz tjelesnog oštećenja zbog potražnje novčane odštete za nematerijalnu štetu. Takve isplate "oštećenicima" su išle s polica osiguranja od automobilske odgovornosti koji su potom dio dobivenog novca dijelili kao nagradu. U posao su uključeni akteri prometnih nesreća, zaposlenici bolnice, posrednici i insajderi u osiguravajućim kućama te nekoliko odvjetnika.

Istražitelji su u posjedu dokumentacije o isplatama za stotinjak osoba s priloženim lažiranim liječničkim nalazima.

Nataša Rogić Jukopila iz istarske policije je za 24sata rekla da policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Dok je osumnjičeni medicinar iza rešetaka svjedoke ispituju, moglo bi se reći puževim korakom, jer od velikog broja svjedoka ispitano ih je tek nekoliko. Mogući suosumnjičenici ili pomagači uhićenom medicinaru, tvrde naši izvori, o čijim imenima se samo šapuće još nisu niti dotaknuti i neometano "peglaju" eventualne dokaze na neizuzetim bolničkim računalima.

Za sada jedini osumnjičenik u skandalu s lažiranim liječničkim nalazima u istrazi se, doznajemo, aktivno brani i surađuje. Poriče počinjenje kaznenih djela za što ga terete da bi samostalno izrađivao liječničke nalaze, ali da je neke nalaze uz nalog nadređenih brisao i mijenjao.

Imao pomagača?

Poznati liječnik nam pojašnjava da medicinski tehničar zapravo nema naobrazbu da bi sam znao i stotinama pacijenta mogao određivati i na latinskom ispisivati različite dijagnoze višestrukih ozljeda. Tvrdi da je on za taj kriminalan posao morao imati stručnijeg pomagača medicinske struke budući te nalaze u svakoj osiguravajućoj kuće revidira iskusan liječnik-cenzor čije mišljenje je temelj odluke osiguratelja o isplati štete.

Medicinski tehničar ispričao je policajcima o mukarcu koji ga je uveo u 'posao'.

- Kada bi netko iz prometne nesreće došao u kiruršku ambulantu u bolnici pitao bih ga želi li surađivati oko odštete. Ako bi pristao ja sam mu kroz centralno naručivanje dogovarao termine za ono što mu je liječnik odredio. Ljudi su skratili vrijeme čekanja i bili zadovoljni i za to su me nagrađivali čokoladama, kavom, bocom vina, maslinova ulja i sl. Kada bi ljudi obavili preglede, dali su mi te nalaze i ja bih dao njemu - kaže medicinski tehničar pojasnivši da ga je Nevio znao nagraditi manjim novčanim iznosima do 500 kuna da počasti kolege iz ambulante. Jednom je za uslugu od pacijenta dobio skuter registriran na svoje ime kojeg je ubrzo vratio, kaže, te da ga je jednom s 500 kuna nagradio i poznati zagrebački odvjetnik.

Iako detalji iz istrage u skandalu s lažiranim liječničkim nalazima u pulskoj bolnici koji su poslužili prevarama osiguranja cure na kapaljku doznajemo da uhićenik polako razotkriva i druge aktere i modus rada kriminalne hobotnice u kojoj su osim njega i pojedini liječnici te nekoliko odvjetnika iz Pule i Zagreba.

Nevio je svaki četvrtak dolazio kod nas u kiruršku ambulantu kod dr XY (ime liječnika poznato redakciji) i on je uvijek tamo bio s njim i pisao te nalaze. Vidio sam Nevia A. što i kako radi s dr XY, kako oni pišu te nalaze i što im sve treba. Znači, Nevio bi donio uputnicu, ja bi je proveo kroz kompjutore i onda bi doktor XY napisao nalaz temeljem te uputnice. Nekad bi mu Nevio doveo čovjeka s uputnice a nekada bi mu doktor napisao nalaz i bez da ga je i vidio – tvrdi u istrazi uhićeni medicinski tehničar spominjući imena još nekih medicinara i poznatih liječnika s kojima Nevio A. radi duže od deset godina.

Na 200-tinjak sumnjivih specijalističkih nalaza mahom se nalaze potpisi nekolicine uvijek istih liječnika. Tako na jednom specijalističkom nalazu s potpisom i pečatom liječnika naknadno se pojavila dijagnoza – neprepoznat lom potkoljenice. U drugom slučaju pak konobar iz okolice Pule nakon prometne nesreće iz ožujka 2014. ima laički rečeno uredan nalaz uz preporučeno mirovanje s hladnim oblogama da bi se isti mijenjao u izmišljene lomove koji su kasnije teško dokazivi.

Od kolega uhićenog u pulskoj bolnici doznajemo da on pristupom bolničkom informacijskom sustavu sa svojom lozinkom nije imao ovlaštenje a time niti mogućnost raditi promjene na u postojećim liječničkim nalazima pacijenata. Svaka liječnička dijagnoza u praksi je u jednom primjerku, original ide pacijentu, ima pečat i potpis liječnika tako da u računalu ostaje računalna kopija. Zaposlenici bolnice su kako doznajemo svaka dva mjeseca morali mijenjati računalne šifre.

Kada bi ušao u sustav sa svojom lozinkom on nije imao ovlaštenje intervenirati odnosno raditi promjene u postojećim nalazima za pacijente. On nije imao ovlaštenje izraditi potpuno novi nalaz za pacijenta ukoliko je u sustav ušao sa svojom lozinkom – kazala je jedna zaposlenica bolnice.

Goran Paić, glasnogovornik Opće bolnice Pula kaže da bolnica ne raspolaže nikakvim službenim informacijama o slučaju.

Osim „posla“ s dijagnozama koje služe za prijevare osiguravajućih kuća upućeni u slučaj kažu da jedna grupacija zaposlenika bolnice uzima poprilične provizije i za ortopedska pomagala. Drugi pak godinama zarađuju nudeći police zdravstvenog osiguranja i u ordinacijama. Kolege liječnici su ih osupnuti nespojivošću tog posla u šali znali pitati da li pacijentima uz potpis pristanka na operaciju daju na potpis i policu zdravstvenog osiguranja.