Uhićeni u najvećoj pljački ostaju u zatvoru, Filipović s upravom Ine sazvao hitan sastanak

Nakon cijelog vikenda uhićenja i ispitivanja, ministar gospodarstva Davor Filipović sazvao je za ponedjeljak ujutro veliki sastanak s upravom Ine i očitovanje o cijelom slučaju.

Sastanak bi trebao početi oko 9 sati, a očekuje se da će Filipović i prije sastanka davati izjave u Ministarstvu. Slučaj će u 11 sati komentirati u Ministarstvu financija i resorni ministar Marko Primorac uz šefa Ureda za sprječavanje pranja novca Antu Biluša i ravnatelja Porezne uprave Božidara Kutlešu.

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane, kojem su našli 482 milijuna na računu te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Svima je sudac istrage sinoć odredio istražni zatvor.

Hajdaš Dončić: Nepojmljivo je ovo

Šef saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Siniša Hajdaš Dončić, potvrdio je da će tražiti dodatna pojašnjenja ove afere u ponedjeljak. U razgovoru za NovuTV rekao je da su jer energetika i proizvodnja hrane su pitanje nacionalne sigurnosti u 21. stoljeću.

- Apsolutno mi je nepojmiljivo da Ina, koja je proglašena strateškom kompanijom može dopustiti da direktori unutar sustava maznu pare. Skoro milijardu kuna”, rekao je i istaknuo kako je Ina u prvom kvartalu imala trostruko veću dobit od istog razdoblja lani. “Skoro milijardu i pol kuna, kad zbrojite još ovu milijardu kuna, to je dvije i pol milijarde kuna. Taj novac nam je u ovom trenutku potreban u proračunu za energetske vaučere, za pomoć najsiromašnijima zbog inflacije energetske krize - rekao je predsjednik saborskog odbora.

Ističe da je "jednostavno nedopustivo da Ina kroz sustav upravljanja, bez interne kontrole, bez pažnje dobrog gospodara nadzornog odbora, da se dozvole ovakvi štetni ugovori".

Očekuje da će revizija utvrditi isto što i USKOK, da se plin kupovao po jeftinijoj cijeni i prodavao po 20, 30 puta višoj.

- Ovo više uopće nije vijest. Ljudi su apsolutno svjesni da je taj gospodin, direktor, član HDZ-a i da je predsjednik nadzornog odbora iz HDZ-a. To je za Hrvatsku normalno - kaže. Ističe i da su Mađari, koji su suvlasnici Ine, plin uklonili iz svoje primarne djelatnosti.

- Zašto se oni tako ponašaju, ne znam. Sad je na Hrvatskoj da konačno razriješi pitanje s Mađarima iz dvije osnove – jedan je vlasnička prava, drugi je sustav upravljanja. Vidite da sad sustav upravljanja ne funkcionira. To je tragedija - kaže.

Dodaje da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost i trebalo o tome raspravljati i u prvim tjednima rada Sabora. Hajdaš Dončić je najavio i kako će se sutra održati sastanak u SDP-u na kojem će se razmotriti opcija da se osnuje povjerenstvo koje će ispitati sve što se događalo u Ini.

SDP je za 11 sati sazvao presicu oko Ine, na kojoj će govoriti predsjednik SDP-a Peđa Grbin i potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Osim SDP-ovaca, o pljački u Ini će govoriti i Mostovci. Nikola Grmoja sinoć je na Facebooku najavio presicu za podne.

- Za Plenkovića čiji su kadrovi izveli ovu pljačku kolosalnih razmjera imam samo jednu poruku: GUKNI GOLUBE! - napisao je Grmoja.

Kosor po oporbi: Oni polako i lijeno

- Ovo novo pljačkanje INA-e zahtijevalo bi izvanredne reakcije političara, makar oporbenih. Izvanredna sjednica Sabora, možda. Al’ oni polako i lijeno. Lito je još, mala - napisala je bivša premijerka.

Nobilo: Pranje novca odrađeno amaterski

Odvjetnik Ante Nobilo komentirao je sinoć slučaj za RTL Danas. Poručio je da je nakon Agrokora ovo najveći kazneni postupak u smislu novčanog iznosa koji je otuđen.

Poručio je kako je operacija bila vrlo sofisticirana te da se vidjelo da netko poznaje kretanja na tržištu.

- To je odrađeno profesionalno. Pranje novca je odrađeno amaterski. Ne možete nekoga tko ima redovnu penziju u Hrvatskoj odjednom zatrpati s toliko novca. Mora doći kontrola. Pravo je čudo, ako je to trajalo dvije godine što ranije nije došla nikakva kontrola. To pokazuje slabost sustava - rekao je.

Nobilo smatra kako su zakazali i kontrolni organi u Ini koji moraju imati reviziju, kao i da su nadzorni odbor i ostali organi i financijske institucije morale primijetiti takav pojačan tijek novca.

