UHIĆENJA Torcidaši danas pred sudom. Puhovski: Treba im zabraniti korištenje znaka
Jedan od uhićenih torcidaša koji je sudjelovao u neredima i skandaloznim veličanju Hitlera i Auschwitza bio je na privremenom otpustu iz zatvora, potvrđeno je za 24sata. Muškarac se trenutno nalazi u zatvoru, gdje će biti ispitan.
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Politički analitičar Žarko Puhovski osudio je veličanje nacizma i pozive na progon Židova prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa. U emisiji „Studio 4” na HRT-u rekao je da bi Hajduk trebao zabraniti skupini neonacista korištenje klupskih obilježja te da treba razmotriti i mogućnost zabrane udruge Torcida.
- Ne vidim po čemu bih se trebao više skandalizirati nad time da netko veliča Hitlera nego Pavelića ili naciste nego ustaše. No ovo je postalo međunarodno značajno jer Hajduk igra s ozbiljnim suparnikom, kojeg prate ozbiljni mediji. To je bila prilika koju su oni iskoristili, ocijenio je Žarko Puhovski u emisiji "Studio 4" na HRT-u.
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Kako ekskluzivno doznaje 24sata, osmorica privedenih imaju podeblji dosje. Među uhićenima su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.). Policija ih tereti da su na dan utakmice na splitskoj Matejuški pijani drsko narušavali javni red i mir, uznemiravali prolaznike bez ikakva povoda, vrijeđajući ih poput: 'što gledate p..ka vam materina'.
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Tijekom petka uhićene su najmanje tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni torcidaši na Županijski sud u Splitu mogli bi doći u subotu kasno poslijepodne. Moguće je i da to bude nedjelja ujutro. Među prvim uhićenima, kako doznajemo, nisu vođe Torcide.
Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'.
Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.
Iz policije su u subotu ujutro poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Također, ranije su 24sata objavila kako će, neslužbeno, DORH provesti kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu. Na meti će biti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.