UHIĆENJA Torcidaši danas pred sudom. Puhovski: Treba im zabraniti korištenje znaka

NACIZAM U SPLITU

Tijekom petka uhićene su najmanje tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni torcidaši na Županijski sud u Splitu mogli bi doći u subotu kasno poslijepodne. Moguće je i da to bude nedjelja ujutro. Među prvim uhićenima, kako doznajemo, nisu vođe Torcide.

Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'.

Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.

Iz policije su u subotu ujutro poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Također, ranije su 24sata objavila kako će, neslužbeno, DORH provesti kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu. Na meti će biti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.