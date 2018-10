Uhitili ga s 11 godina: Ni danas se ne zna je li on ubio maćehu

Jordan Brown imao je 11 godina kada je uhićen i optužen za ubojstvo svoje buduće pomajke i njezinog nerođenog djeteta. Jordanu kojemu je danas 21, proveo je devet i pol godina proveo iza rešetaka. Ovoga ljeta ukinuta mu je presuda i pokušava se skoncentrirati na svoju budućnost. Međutim, američka javnost i dalje je podijeljena oko ovog slučaja - jesu li policija i pravosuđe uništili život 11-godišnjem djetetu ili je riječ o malom monstrumu?

- Nisam ljut. Mislim, kad razmišljam o svemu, sve što se dogodilo i kako se dogodilo je obično sra*e. Nevin sam. Najvažnije mi je da ljudi to znaju - izjavio je ovih dana u intervjuu za ABC News.

Jordan Brown je 2009. godine optužen za ubojstvo 26-godišnje Kenzie Houk koja je spavala u njihovom zajedničkom domu u mjestu Wampum u Pennsylvaniji. Kenzie, u trenutku smrti, bila je u devetom mjesecu trudnoće i zaručena za Jordanovog tatu Chrisa Browna.

'Bilo je to jutro kao i svako drugo'

Policija je tvrdila da je Jordan ušao u njezinu sobu i ustrijelio je iz svoje lovačke puške (u Pennsylvaniji je, naime, potpuno normalno da klinci za rođendane dobivaju lovačke puške). Nakon toga, školskim autobusom odvezao se u školu.

Jordan je policiji govorio da nije kriv. Rekao je da se toga jutra, kao i svakog drugog jutra, spremao za školu.

- Probudila me moja sestra Jenessa. Spustio sam se dolje, uzeo svoju odjeću, otišao u kupaonicu i obukao se. Poslije smo malo sjedili na kauču u dnevnoj sobi i onda nam je Kenzie rekla da izađemo jer uskoro dolazi autobus i da ćemo zakasniti. Mi smo nakon toga krenuli, izašli kroz stražnja vrata i otrčali prema autobusu. Otišli smo u školu - govorio je Jordan.

Oko 8.15 sati, kako je rekao, Jordan i njegova tada 7-godišnja sestra napustili su kuću i zajedno otišli u školu. Oko 9 sati u susjedstvo su stigli radnici koji su trebali ošišati drveće u ulici. Jedan od radnika opazio je najmlađu Jordanovu sestru, 4-godišnju Adalynn. Stajala je na ulaznim vratima uplakana i vikala da je njena mama mrtva. Radnici su pozvali policiju, a policija je ubrzo nazvala Chrisa, koji je još ranom zorom otišao na posao.

'Nije mi bilo jasno što se događa'

- Rekli su mi da su ona i beba mrtvi. Sjećam se samo da sam se srušio - prepričao je Jordanov otac Chris.

U 3.30 ujutro sljedećeg dana oca i sina je probudila policija, koja je došla s nalogom za uhićenje 11-godišnjeg Jordana.

Jordan, koji je tada išao u peti razred osnovne škole, nije shvaćao što se događa.

- Strpali su me u auto i odveli su me policiju. Prvo sam bio tamo, nakon toga su me odveli u okružni zatvor - ispričao je Jordan.

Jordan je uhićen i optužen za ubojstvo Kenzie Houk i njezinog nerođenog djeteta. Tijekom fotografiranja za policijsku evidenciju, Jordan je cijelo vrijeme plakao.

- I dalje nisam shvaćao što se događa. Nisam znao gdje sam, što se zbiva, ništa mi nije bilo jasno - kazao je.

'Normalno je da dječaci imaju puške'

Policija je u kući Brownovih pronašla pištolje, puške i municiju. Istražitelji zaduženi za slučaj za ABC News su objasnili da je to u seoskim dijelovima Pennsylvanije prilično uobičajeno - pogotovo za dječake - da će tijekom odrastanja naučiti pucati iz vatrenog oružja.

Pronašli su Jordanovu pušku koju je dječak dobio od oca za Božić jer su njih dvojica često zajedno išli u lov. Istražitelji su rekli da je puška mirisala kao da je iz nje nedavno pucano.

No prema njihovim nalazima, ono što je najviše upućivalo na to da je Jordan ubojica je promjena iskaza njegove sestre Jenesse. Naime, sedmogodišnja djevojčica u prvom razgovoru s policijom je rekla da se tog jutra nije dogodilo ništa neuobičajeno. U drugom razgovoru promijenila je priču i rekla da je čula nešto slično pucnju.

Policija je pronašla i svježu čahuru na prilazu kuće i tragove baruta na Jordanovoj majici.

Drugih dokaza nije bilo

Policajci tijekom istrage nisu pronašli nikakve tragove da je netko drugi ušao u kuću i ubio Kenzie. Nije bilo nikakvih dokaza koji bi upućivali da je jezivi zločin počinio netko drugi.

Zaključili su da je Jordan bio ljubomoran zbog promjena koje su se događale u obitelji pa ga je to navelo da ubije svoju novu pomajku i nerođenog polubrata.

Na suđenje je čekao tri godine, a cijelo to vrijeme proveo je u pritvoru. Njegov je otac svakoga dana prelazio 400 kilometara i dolazio mu u posjet.

- On je moj sin - objasnio je.

Donosio mu je knjige i razgovarao s njim.

- Da me otac nije posjećivao, mislim da bih poludio. To me održalo normalnim - izjavio je Jordan u intervjuu.

Godine su prolazile, a Jordan je sjedio u zatvoru i čitao knjige koje mu je donosio otac. Pored njega je uvijek bio i rječnik stranih riječi.

- Ako nisam razumio neku riječ, potražio bih je u rječniku. Tako sam naučio što pisac želi reći, razumio sam kontekst. Volio sam čitati fantasy knjige, tako bih se pogubio u nekom sasvim drugom svijetu. Vrijeme je letjelo dok sam čitao - pričao je Jordan.

Kad god ga je otac pitao je li ubio Kenzie, on mu je odgovarao da nije.

How life changes when you’re 11 and charged with murder: Jordan Brown describes his life in detention. #ABC2020 #2020Extra https://t.co/IrFYuI8uPE pic.twitter.com/CU7u73FzwS — 20/20 (@ABC2020) October 20, 2018

- Imao je hrpu prilika. Rekao sam mu, sine, ako se nešto dogodilo, možeš mi reći. Nesreće se događaju. Neću se ljutiti. Ja sam tvoj tata. Uvijek ću biti tvoj tata. I nikad se neće dogoditi da ti ne dođem u posjet svakoga dana - pričao je otac.

- Nikad nije promijenio priču. Od prvog dana, ništa što mi je ispričao o događajima toga jutra nije se promijenilo - istaknuo je.

U travnju 2012. godine Jordanu je na sudu za maloljetnike počelo suđenje za ubojstvo i ubojstvo nerođenog djeteta. Suđenje je trajalo tri dana, a iako je najčvršći dokaz bilo svjedočenje njegove sestre da je čula nešto nalik pucnju, djevojčica nije svjedočila na sudu.

Unatoč tome, Jordan je proglašen krivim. Sud ga je poslao u maloljetnički zatvor u Grove City u Pennsylvaniji. Vrijeme je prolazilo, a u zatvoru je naučio svirati gitaru i postao solidan košarkaš.

Predmet proslijeđen na Vrhovni sud

Nakon sedam godina, kada je navršio 18, Jordan je izašao iz zatvora. Njegovi odvjetnici žalili su se na presudu i osam i pol godina nakon uhićenja, njegov je slučaj prošloga studenoga stigao do Vrhovnog suda.

U lipnju ove godine, Vrhovni sud je donio odluku da je Jordan proglašen krivim bez osnovane sumnje i osuđen uz nedostatak dokaza, pa je ranija presuda poništena. U američkom pravosuđu, to znači da mu se ne može ponovno suditi za isti zločin.

- Bio sam tako sretan. Osjećao sam kako mi je ogroman teret pao sa srca. Tih devet i pol godina bili su neprekidna noćna mora - izjavio je Jordanov otac.

Na pitanje što želi poručiti policiji, Jordanov otac je rekao: 'Sramite se. To je vjerojatno najpristojnija stvar koju mogu reći'.

- Znate, 11-godišnjem dječaku su uzeli djetinjstvo. Uništili su mu ime. Ako u Google upišete Jordan Brown, izaći će policijska fotografija mog sina - dodao je.

Sam Jordan ima pomiješane osjećaje oko svega što mu se dogodilo.

- Nekad me sve to strašno mučilo, mrzio sam to. Ali onda sam došao do točke kad me više nije smetalo, nisam uopće mario. Sada ponekad idem iz jedne krajnosti u krajnost. No, sretan sam što mogu krenuti ispočetka. Sve je nestalo, istina je izašla na vidjelo i svi znaju da sam nevin - rekao je.

Policija je i dalje uvjerena da je Jordan ubojica

Reporteri ABC Newsa razgovarali su i Bobbyjem McGrawom umirovljenim policajcem koji je radio na istrazi slučaja. On je i dalje uvjeren da je Jordan ubio Kenzie Houk.

- Slučaj su istraživali neki od najiskusnijih policajaca u službi. Nitko od nas nije htio staviti lisice 11-godišnjem djetetu. Jednostavno, istraga nas je dovela do te točke. Nikad se nisam preispitivao niti pomislio da smo možda uhitili pogrešnu osobu. I mislim da svi moji kolege osjećaju isto - izjavio je.

- Ne postoji nijedan policajac koji je toga dana bio na mjestu zločina, a da ne misli isto što i ja - zaključio je McGraw.

Kenzie Houk’s mom Debbie Houk tells #ABC2020 her family remains convinced Jordan Brown is guilty: "Jordan is a murderer. And I'll say it." https://t.co/K8EPKrL9sh pic.twitter.com/spl4NrrYg2 — 20/20 (@ABC2020) October 20, 2018

Njihovo mišljenje dijeli i obitelj ubijene Kenzie Houk, koja je uvjerena da je Jordan kriv za stravično ubojstvo.

Njezina majka Debbie Houk za medije je izjavila: 'Jordan je ubojica. I ja ću to uvijek tvrditi'.

