Uhitili istarskog 'bombaša': Izazvao tri eksplozije, oštetio i auto. Pronašli su mu i pušku

Policija je dovršila istragu nad 42-godišnjakom kojeg sumnjiči za četiri kaznena djela, među kojima su tri slučaja dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora. Muškarca se sumnjiči da je 23. rujna oko 1.20 sati u dvorište kuće u Zabrežanima ubacio dva pirotehnička sredstva. Pritom su oštećeni vozilo i garaža u vlasništvu 41-godišnjeg državljanina Njemačke. Sumnjičega i za incident koji se dogodio 16. travnja oko 8.30 sati na području Rovinja. Tada je, kako se sumnja, preskočio ogradu kuće u vlasništvu istog njemačkog državljanina, ušao na njegov posjed te se kretao zemljištem i mobitelom snimao nekretnine.

Istragom je obuhvaćeno i bacanje pirotehničkih sredstava na dva stambena objekta na području Poreča prošle godine.

Prvi slučaj dogodio se 8. kolovoza oko 3.25 sati u Novoj Vasi, gdje je osumnjičeni na terasu stana bacio pirotehničko sredstvo. Oštećeni su pločice, dio inventara i fasada, čime je nastala šteta 36-godišnjem vlasniku.

Dva dana kasnije, 10. kolovoza oko 21.15 sati, u Mihatovićima je na terasu kuće bacio još jedno pirotehničko sredstvo. Oštećeni su namještaj i kuća u vlasništvu 64-godišnjeg državljanina Njemačke.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pretražila kuću u kojoj osumnjičeni boravi. Pronađeni su predmeti povezani s kaznenim djelima, 0,99 grama marihuane te puška za koju muškarac nije imao odobrenje za nabavu.

Zbog posjedovanja oružja i droge protiv njega će biti pokrenuti i prekršajni postupci prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana te Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu 7. listopada u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.