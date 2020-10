Uhitili ludog milijunaša: Stvorio čuveni softver, uništili ga droga i paranoja, tvrdi da ima 47 djece

John McAfee, tvorac jednog od najpoznatijih antivirusnih softvera, pao je zbog utaje poreza. U burnom životu ispitivali su ga zbog ubojstva, deportirali iz nekoliko država, bio u vezi s maloljetnicom, mahao oružjem

<p>Španjolska policija uhitila je <strong>Johna McAfeeja (75)</strong>, tvorca čuvenog antivirusnog softvera McAfee. Ekscentrični milijunaš, kojeg SAD sumnjiči za utaju poreza, pronevjere i malverzacije s kriptovalutama, pao je u zračnoj luci u Barceloni proteklog vikenda i trenutačno se nalazi u ekstradicijskom pritvoru. U trenutku uhićenja pokušavao se, koristeći se britanskom putovnicom, ukrcati na let za Istanbul, javlja<strong> <a href="https://www.reuters.com/article/idUSKBN26R10N">Reuters</a>. </strong> McAfee je stvorio jednu od najvećih antivirusnih tvrtki svih vremena, ali je postao legenda zbog onoga što se zbilo poslije toga.</p><p>Rodio se sredinom 1940-ih godina u Velikoj Britaniji, s tim da su mu se roditelji preselili u Virginiju u SAD-u kad je bio mali.</p><p>Otac mu je radio kao geodet na cesti i bio je alkoholičar. Kad je McAfee imao 15 godina, otac mu se ubio, što je činjenica s kojom se njegov sin, navodno, i danas suočava svaki dan nakon buđenja.</p><p>Kad je krenuo na koledž, počeo je sve više piti, iako je bio prepredeni poduzetnik od najmlađe dobi. Prvi posao mu je bio prodaja časopisa po kućama, zahvaljujući čemu je, kako je sam rekao, zaradio pravo malo bogatstvo.</p><p>Počeo je raditi u tvrtki koja je kodirala kartice na bušenje u kasnim 1960-ima, pri čemu je naučio osnove ranog računarstva. Koristeći ove informacije, dobio je posao na Missour Pacific željeznici, gdje je pomogao kompaniji da koristi novopriodošli IBM kompjuterski sustav kako bi rangirali raspored vožnje vlakova.</p><h2>Uzeo vreću droge i sve utrpao u sebe</h2><p>Dok je radio na željeznici, počeo je površno eksperimentirati s težim drogama. Često je išao na posao pod utjecajem LSD-a. Jednog dana je kupio cijelu vreću psihodelične droge poznate kao DMT. Povukao je jednu liniju, a kad se nije ništa dogodilo, odlučio je iskoristiti cijelu vreću. A zatim je poludio. Izjurio je van i ostao dugo sakriven iza kante za smeće. Dio njega vjeruje da je otada "na jednom dugačkom tripu koji nikad nije završio".</p><p>McAfee se 1970-ih preselio u Silicijsku dolinu. Tamo je radio različite poslove za različite tehnološke tvrtke (neko vrijeme je radio u NASA-inom Institutu za svemirska istraživanja), s tim da je cijelo vrijeme uživao u čarima alkohola i droga. Otrijeznio se tek 1983. godine. U to vrijeme je radio za tvrtku Omex, te je svaki dan uzimao kokain za radnim stolom i ispijao bocu scotcha. Bio je usamljen i uplašen,kad je napokon odlučio potražiti pomoć. </p><h2>Antivirusni program donio mu bogatstvo</h2><p>1980-ih godina McAfee je radio u Lockheedu. U to vrijeme su kompjuteri i dalje bili relativno novi, pa je prvi virus napao PC tek 1986. godine. McAfee je čitao o novim programima koji se mogu ubaciti u kompjutere i odlučio je osnovati svoju kompaniju koja se trebala boriti protiv virusa.</p><p>Tako je pokrenuta tvrtka McAfee Associates, koja je do kraja 1980-ih zarađivala pet milijuna dolara godišnje i čiju su antivirusnu platformu počele koristiti neke od najvećih kompanija na svijetu.</p><p>McAfee je brzo postao još uspješniji, većinom zahvaljujući virusu nazvanom <strong>Michelangelo </strong>koji je harao 1992. godine. McAfee ga je prozvao jednim od najgorih virusa ikad, procjenjujući da je 'zarazio' oko pet milijuna kompjutera. Inače, u to vrijeme ljudi nisu imali naviku kupovine antivirusnih programa, ali zbog Michelangela se povećao broj onih koji su željeli zaštitu.</p><p>Iako je samo nekoliko desetaka tisuća kompjutera bilo zaista zaraženo, Michelangelo je 'torpedirao' McAfeeja u orbitu i omogućio mu stvaranje multimilijunskog biznisa.</p><p>No 1994. godine McAfee je dao ostavku u firmi, da bi dvije godine poslije prodao i svoje dionice i zaradio oko 100 milijuna dolara.</p><p>Nakon ostavke, primirio se i nije se moglo mnogo čuti o njemu. Savjetovao je startupe, predavao na Stanfordu i radio na nekim samostalnim projektima. Radio je na dva projekta društvenih mreža: PowWow i Tribal Voice, iako niti jedan nije polučio veći uspjeh.</p><p>2008. godine, i njega je pritisnuo ekonomski kolaps. Navodno se njegovo bogatstvo od 100 milijuna <em>istopilo </em>na svega četiri milijuna dolara.</p><p>U kasnim 2000-im godinama odlučio je prodati zemlju i preseliti u Belize. Tamo se želio prebaciti na svijet antibiotika, jer je vjerovao da bi uz pomoć mikrobiologinje Allison Adonizio mogao stvoriti proizvod koji bi koristio biljke u borbi protiv bolesti. </p><h2>Dugoročno djelovanje narkotika došlo je na svoje</h2><p>No sve je krenulo u krivom smjeru kad je počeo vjerovati da ga netko konstantno nadzire.</p><p>Svaki dan je odlazio u kafić 'Lover's Bar'. Tamo bi sjedio i gledao ljude kako ulaze i izlaze. Opsesija mu je bila promatranje ljudi u siromašnom dijelu grada. Nakon šest mjeseci napisao je da je u potpunosti izgubio svaku vezu s društvom.</p><p>Nakon ubojstva njegova susjeda u Belizeu <strong>Gregorya Faulla 2012. godine,</strong> Mcfee je ispitan u istrazi, a ubrzo je pobjegao iz zemlje. Nikad se nije vratio tamo.</p><p>Ali uskoro je uhićen u Guatemali zbog nezakonitog ulaska u zemlju. Dok je bio u pritvoru, McAfee je imao nekoliko zdravstvenih problema sa srcem. Na kraju su ga deportirali u Ameriku gdje je prvu večer završio u krevetu s prostitutkom.</p><p>2013. godine objavio je bizarni video kojeg je nazvao 'How To Uninstall McAfee Antivirus'. U videu je bio okružen seksi djevojkama dok je pokušavao deinstalirati softver kojeg je izumio, a kojeg je 'popljuvao' nakon što je napustio kompaniju. U videu je pokazivao pištolje, te je aludirao na drogiranje.</p><p> </p><p>Posljednjih godina bio je opsjednut željom da se kandidira za predsjednika SAD-a. Nakon neuspjelog pokušaja 2016. godine oformio je tim za 2020. godinu. Međutim, sitnica zvana utaja poreza (navodno je izbjegavao platiti milijune dolara poreza pune četiri godine) poremetila mu je planove pa je sad završio u španjolskom pritvoru.</p><p>McAfee je inače vrlo aktivan na društvenim mrežama. Na Twitteru se hvalio kako ima 47 djece, 61 unuka i 19 praunuka. </p>