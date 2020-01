Uhitili pretilog muftiju ISIL-a, jedva su ga iznijeli iz stana...

Iračke snage sigurnosti uhitile su u četvrtak Shifu al-Nimu, muftiju kojeg se sumnjiči da je izdavao fetve ili vjerske presude, nakon kojih su pogubljeni mnogi učenjaci i svećenici te bombardirane džamije. Ulov je velik, zadovoljno su trljali rukama.

No muftija, za kojeg iračka policija kaže da je jedan od glavnih čelnika ISIS-a toliko je gojazan i da njegovo uhićenje nije proteklo glatko.

ISIS Mufti Shifa al-Nima has been arrested. He was one of the main figures to order the butchering, executions, enslavement, rape, kidnapping and sale of non-Muslims and Muslims that opposed ISIS. He couldn’t fit in a police car, so they carried him in a pickup truck. pic.twitter.com/cSyl68Znx3