Uhitili su 'Naci Đuru', u svom je stanu tukao i rezao mladića

Mladić (20) preživio je u noći na ponedjeljak pravi horor u Lastovskoj ulici u Zagrebu. Policajci su ga pronašli u krvi, izrezanog nožem u stanu zgrade u kojoj se inače skupljaju sumnjivi ljudi. Uz ozlijeđenog mladića bio je Ivan Đurić (28), poznatiji pod nadimkom Naci Đuro i Đuro Baraba zbog svojih ekscesa s veličanjem nacizma i poziranja s puškama. Istražitelji sumnjaju kako je 20-godišnjaka držao u stanu tijekom cijele noći, tukao ga, maltretirao i prijetio mu.

Foto: Ivan Đurić/Facebook

Prema dosadašnjim saznanjima, Đurić je oko 22.30 sati ušao u stan u kojem živi te unutra pronašao 20-godišnjaka. Nije poznato jesu li bili sami, no Đurić ga je odmah napao. Tukao ga je rukama te kasnije rezao nožem.

Po svjedočenju stanara zgrade, vidjeli su kako je policija došla tijekom ponedjeljka ujutro.

- Oko 11 sati ispred zgrade su bila dva muškarca koji su izgledali kao skitnice. Imali su oko 40 godina. Ne bi bili čudni da u jednom trenutku nisu počeli lizati staklo. Samo 10 minuta poslije tu je dojurila policija - kazala je jedna svjedokinja. Mislila je kako su došli zbog neke deložacije jer je ubrzo čula tresak. Tek su joj kasnije susjedi ispričali kako su policajci morali razvaliti vrata. Iako su u Đurićevom stanu pronašli ozlijeđenog mladića, ulazna vrata tijekom utorka nisu bila zapečaćena. Ostala su blago odškrinuta bez znakova da bi netko mogao biti unutra. Susjedi su bili bez komentara.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Đurića su prijavili za prijetnje i pokušaj nanošenja teških ozljeda. Tijekom ponedjeljka su ga predali pritvorskom nadzorniku. Tek nakon ispitivanja kod državnog odvjetnika znat će se hoće li za njega tražiti istražni zatvor.

Inače, Đurić je poznat i zbog slučaja iz 2017. kad je u tramvaju vikao 'Sieg Heil - pi*** vam materina svima'. Tijekom vožnje suzavcem je pošpricao putnike i potom pobjegao.

Svi su putnici iz prvih tramvajskih kola izašli van, a s obzirom na to da je vozačici tramvaja pozlilo od suzavca, tramvaj je zaustavljen na desetak minuta, nakon čega je iz ZET-a vozačici sugerirano da produži do mosta u Zapruđu, kako ne bi došlo do tramvajskog zastoja.

U Zapruđu je tramvaj dočekala policija te je uzela izjave od putnika i same vozačice, koja je kao i svi putnici bila u šoku od viđenog.

Na Facebooku se hvalio da su mu oduzeli oružje, a 2016. o njemu je snimljen i dokumentarni film.