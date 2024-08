Uhitili učiteljicu! Objavili su što je sve radila učeniku (17): 'Idem u zatvor? Izgubit ću muža i sve!'

Taylu Brailey (30) uhitili su u srednjoj školi u Australiji, nakon što su istražitelji došli do dokaza da je bila sa 17-godišnjim učenikom te škole, prenosi New York Post.

Šokirana Australka policajce je u školi dočekala riječima: 'Idem u zatvor, jelda? Idem? Izgubit ću sve, posao, obitelj, supruga...' Kako prenose australski mediji, optužena je za seksualni odnos s učenikom, silovanje i diranje djeteta mlađeg od 17 godina.

Foto: Instagram

'Bila je histerična kad su je došli uhititi'

Daily Telegraph piše kako je bila histerična kad su je došli uhititi.

Prema optužnici, učiteljica je prvo učeniku poslala snimke na kojima je gola. Slala mu je i fotografije. Dopisivali su se preko Snapchata od srpnja. I on je njoj slao fotografije i snimke. Potom ga je učiteljica pozvala kod kuće. Odvela ga je gore u sobu gdje ga je iskoristila. Tjedan dana kasnije rekla mu je da ima pauzu u školi i da bi htjela da se vide.

Imali su odnos u automobilu nakon čega je popila tabletu za dan poslije. Nastavili su komunicirati i u jednom trenutku pitala je učenika je li nekome rekao za njihov odnos. On je rekao da nije. Policiji je kasnije rekao kako joj je slao fotografije da bude sretna i da se osjećao kao da to mora učiniti. Hvalio se time prijateljima i glasine su stigle i do škole. Na kraju i do policije.

Foto: Instagram

Kako pišu Australci, učiteljica se udala prošle godine, a obitelj i suprug je podržavaju. Bili su i s njom na sudu.

Sudac joj je dao da se brani sa slobode nakon što je uplatila jamčevinu, mora se javljati u policiju triput tjedno i morala je predati putovnicu i zatvoriti sve profile na društvenim mrežama.