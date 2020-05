'Uhljeb sam. Imam 15.000 kn plaće, ne radim i nikome ništa!'

Da, plaćaju me 15.000 kuna mjesečno da prstom ne maknem. Ne j..u me za suhu šljivu. Izjavio je to prije dvije godine za 24sata Ante Pezo, bivši SDP-ov ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi preko koje idu milijarde kuna poticaja od Europske unije.

I na toj funkciji pomoćnika ravnatelja koji ne mora baš ništa raditi, a dobiva izdašnu plaću, bio je do lipnja prošle godine. Sada nam je rekao da je premješten u Službu za potpore, ali kaže da su mu i tu blokirali pristupe aplikacijama. Malo je posla. Postoji niz sporova između njega i Agencije koji čekaju rasplet.

Za sve to vrijeme Ante Pezo je uhljeb patnik jer se osjeća besmisleno kad nije morao raditi ništa. A plaća? A eto da se nađe. Stigne baram izuzetno biti aktivan na stranačkom planu. Sporov njega i Agencije su u ovoj priči u drugom planu. Činjenica je da netko prima plaću za nerad i nema rješenja. I da Pezo nije jedini. On je samo jedan od primjera.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Ante Pezo javno se žalio kako mu ne daju ništa da radi

Dogradonačelnik slavonskog grada Otoka Zvonimir Pućo (HDZ) isto ne dolazi na posao. Prima plaću od 8.800 kuna, ima službeni automobil i mobitel koji plaćaju porezni obveznici. Zakon je na njegovoj strani.

- Evo crno na bijelo, odredbe o radnom vremenu se ne odnosena izabrane dužnosnike – pokazao je Telegramu mišljenje Ministarstva uprave Pućo.

Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL Zvonimir Pućo - ne može dobiti otkaz jer je biran zajedno s gradonačenikom

Pojednostavljeno, ne može dobiti otkaz jer je izabran zajedno s gradonačelnikom i za njega ne vrijede pravila kao za nekog službenika. Pa uopće ne mora na posao..

Duje Bonacci, bivši glasnogovornik Ministarstva znanosti i obrazovanja, dolazi na posao. Ali i on ne radi ništa. Kaže da mu ne daju. Bonacci je viši stručni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju i plaća mu je oko 11.000 kuna bruto.

- Da, ja sam uhljeb. To je već postao moj brand – kaže nam Bonacci koji je svojevremeno pokrenuo i blog "Uhljeblog" na kojem je ukazivao na nepravilnosti u radu Ministarstva.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Duje Bonacci - bivši glasnogovornik je dolazio na posao, ali nisu mu dali raditi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ministrice Blaženke Divjak ima sasvim drugo obrazloženje, ali opet nećemo ulaziti u spor tog zaposlenika i poslodavca. Ponavljamo, činjenica je da je moguće da netko godinama ne radi ništa, a za to ga plaćamo.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je do prije dvije godine imao čak 27 posebnih savjetnika u gradskoj upravi. To su bili uglavnom ljudi koje je morao maknuti sa svojih pročelničkih ili direktorskih funkcija zbog afera ili su mu se zamjerili, a nije im htio dati otkaz kako bi kupio njihovu šutnju. Sada su neki u mirovini, ali ih je još više od 20. Prosječna plaća je prema našim izvorima oko 22.000 kuna bruto, a ovisi o godinama staža.

- Ja sam u onoj kategoriji nepodobnih. I ne moram raditi ništa. Bilo mi je neugodno na početku, ali pošto u gradskoj upravi postoje još deseci takvih, zašto bi bio lud i sam otišao? Neka daju otkaz, ako mogu obrazložiti zašto sam uopće maknut s regularnog radnog mjesta. Jer to je bio hir gradonačelnika – kaže nam jedan od njih.

Nisu uhljebi oni koji rade u državnoj upravi, nego oni koji su zaposleni, a ne rade ništa

Mnogi imaju potrebu sve zaposlene u državnoj, javnoj i gradskim upravama proglasiti uhljebima. To jednostavno nije točno. Tamo postoje ljudi koji marljivo rade, što smo vidjeli i u ovoj krizi. Bez kojih država ne bi mogla funkcionirati i koji za relativno male plaće odrađuju lavovski dio posla. Oni nisu problem. Problem su oni koji ne rade.

Problem su oni koji su došli sa stranačkim iskaznicama na dobro plaćena radna mjesta. Problem su oni koji imaju zaleđe koje im omogućava nerad. Nitko od svih Vlada se nije uhvatio ukoštac s tim. Kako i bi kada su oni odgovorni za to gomilanje aparata? Jer kada se promijeni vlast, dotadašnji rukovodeći kadar se zamjenjuje svojim ljudima. Starima se ne može dati otkaz jer su formalno primljeni "preko natječaja". Pa ih se gurne u stranu, da primaju plaću, a rade malo. Već smo pisali da su ministarstva i tvrtke imali posebne odjele gdje se zna da ideš nakon promjene vlasti. Ostali djelatnici su im dali i posprdne nazive. Recimo u MUP-u se to zvalo "staza slonova", u MORH-u "groblje slonova", u Hrvatskim autocestama su imali i posebni kat za takve, zvali su ih "sobe za razmišljanje", u Gradu Zagrebu su to "knjižnice"....

Jedan sugovornik, koji je administrativni zaposlenik u policiji (podaci o točnom radnom mjestu poznati redakciji, ali ih nećemo objaviti), došao je preko natječaja, visoke je stručne spreme i radi svakodnevno svoj posao za plaću ispod prosječne hrvatske. Opisuje nam kako takav sustav izgleda.

- Od nas petero, vučemo nas dvoje. Jedan je postavljen kod nas nakon što je smijenjen nakon promjene vlasti. Druga je zaposlena još davno preko veze i na nju nitko previše ne računa. Treći ima političko zaleđe i ostavlja ga se na miru. Sve se to svede da nas dvoje odradimo 60 posto posla, a njih troje 40 posto. Uz to, postavljena je struktura tako da ukupno 15 ljudi ima troje direktno nadređenih iznad sebe. Svako slanje na potpis traje pet dana. I nije to samo kod nas, tako je i u drugim odjelima. Jedna od onih koji vuku je otišla nedavno na manje siguran posao jer nije mogla trpjeti tu frustraciju. Oni koji ne rade su naravno ostali. I sada ako budu rezali plaće, svima će srezati isto umjesto da pročistili neradnike. Ali to ne želi nitko uraditi jer svaka nova vlast se ponaša isto – crta nam taj službenik nelogičnosti državne uprave.

Ističe i još jednu paradoksalnu i nepoštenu praksu u tako postavljenom sustavu.

- Postoje kolege koji su zaposleni na radna mjesta srednje stručne spreme sukladno svojim kvalifikacijama. Imaju izuzetno niske plaće, ali ih se dodatno opterećuje. Njima se daje da odrade poslove više ili visoke stručne spreme. Oni ga odrađuju, a za to nisu plaćeni. Ne daju im službeni nalog. Kažu da nema novca. Da, nema ga, zato što treba platiti one koji zauzimaju mjesta više stručne spreme, za to primaju plaću, a rade malo ili ništa – zaključuje.

I to je puno veći problem. Plaće u javnoj upravi nisu visoke, pa upravo ovako postavljen sustav potiče negativnu selekciju da oni koji rade odu, a pravi uhljebi ostanu. Uzmimo samo za primjer 10 zaposlenika s plaćom od 10.000 kuna kuna bruto (trošak plaće s porezima, doprinosima i dodacima). Mjesečno je to 100.000 kuna. Kada bi otpalo troje onih koji ne rade i koji su pravi uhljebi, ostalih sedmero koji vuku bi moglo imati čak 4285 kuna veću plaću bruto! Svaki mjesec.

A što bi tek bilo kada bi se riješili svih političkih uhljeba od kojih su neki ranije navedeni u tekstu i čije bruto plaće prelaze i 30 ili 40 tisuća kuna svaki mjesec...

Hrvatski kralj otpremnina

Kao što je, recimo, Željko Krapljan. Ovaj sisački HDZ-ovac uhljebljen je prije nekoliko godina na poziciju direktora tvrtke Via Tel, kćeri Hrvatskih cesta. Njegova spektakularna karijera po javnim firmama donijela mu je titulu kralja otpremnina. Naime, Krapljan je uspio uzeti preko 600 tisuća kuna otpremnina i naknada tijekom svog poslovnog života. Gomilanje novca pratile su i brojne muljaže. Interna kontrola u Hrvatskim cestama, gdje je ovaj uhljeb otpočeo karijeru, iskopala mu je brdo nepravilnosti. Od uzimanja naknada za odvojeni život, preko pasivnih dežurstava i korištenja službenog auta. DORH ga je teretio za nezakonito zapošljavanje, ali nije osuđen.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL Željko Krapljan - kralj otpremnina,

Prije ove blistave epizode u HAC-u, Željko je u Sabor ušao 2003. kao zamjena Ivanu Šukeru. U roku od dvije godine uspio je osigurati i saborsku mirovinu, kao 60-postotni invalid. Tako je tijekom 2005. prijavljen da je uzeo 209.000 kuna otpremnine iako je navodno bio samo jedan dan zaposlen u Ministarstvu obrane.

A onda su krenuli slavni dani u HAC-u. Zaposlio se na funkciju koja do tada uopće nije postojala. U vrijeme Kalmetinog ravnanja ministarstvom i afera teških milijarde kuna, Krapljan je čak bio nakratko promaknut. Radnici su se pobunili, Željko je vraćen na staro mjesto, ali s novih 140 tisuća kuna naknade. U međuvremenu je Željko uz plaću uspijevao pokupiti dodatna primanja u vidu odvojenog života i pasivnih dežurstava, a svoj djelokrug proširio je i pozicijom direktora Tržnica. I tu je nakon otkaza pokupio preko 130 tisuća kuna otpremnine. Posvetio se vođenju sisačkog HDZ-a i savjetnikovanju u sisačkoj razvojnoj agenciji, ali je nakon sukoba s HDZ-ovim moćnikom Ivom Žinićem dobio otkaz. I tu je pokupio preko 150 tisuća kuna.

Superuhljeb sa smetlišta

Više od 600 tisuća kuna zvuči kao velika brojka. I jest, posebno kad uzmemo u obzir da ih je Krapljan akumulirao kroz godine na različitim poslovima. A zamislite da preskočite sve te formalnosti i da jednostavno sebi isplatite, recimo, milijun kuna bonusa.

Upravo to je učinio Mladen Jozinović, bivši direktor podravskog smetlišta Piškornice. Tu javnu tvrtku su osnovale četiri županije i Jozinoviću ustupile plaću od 18500 kuna, auto, službenu karticu, mobitel i slične pogodnosti, ali to mu nije bilo dovoljno. Ni približno.

Jozinović je preko Piškornice osnovao novu tvrtku za zbrinjavanje otpada, sam sa sobom potpisao ugovor o djelu te sebe ustoličio za direktora u toj tvrtki kćeri. Osim što je sam sa sobom odlučio i potpisao ugovor za dodatnih 10 tisuća kuna mjesečno na plaću, odredio je i kako će imati bonus od 10 posto dobiti. Tvrtka kćer imala je 10,2 milijuna kuna dobiti u 2016. pa je Jozinović na osnovu toga sebi isplatio još milijun kuna bonusa. Ni to nije bilo dovoljno pa je potpisao još jedan ugovor kojim si je isplatio dodatnih 252 tisuće kuna. Jednokratno.

Naposljetku su ga smijenili, on je odbijao vratiti novac, a DORH je podigao optužnicu protiv njega. Terete ga da si je prevarom priskrbio 1,47 milijuna kuna.

Drugi dio Top liste uhljebista objavljujemo u srijedu...

Tema: REFORME ODMAH