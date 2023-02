Uhodana praksa s Pupovčevim SDSS-om: Državni novac za stabilnost HDZ-ove koalicije

Trgovačka koalicija. Tako desnica zove partnerstvo SDSS-a i HDZ-a, a etiketa je dosad bila samo fraza. No nakon istrage i poruka koje nisu inkriminirane, taj epitet je dobio i konkretni materijalni oblik. I to u vidu milijuna kuna potpora koje država dijeli na područjima naseljenim manjinama. Lani je uhićen ministar Darko Horvat, a pod istragom je i Boris Milošević, do lani SDSS-ov potpredsjednik Vlade. Milošević je kao zastupnik SDSS-a slao listu tvrtki koje nisu udovoljile kriterijima natječaja, a koje su trebale dobiti potporu. Netom prije tih poruka Milorad Pupovac se sastao s Horvatom. Među poduzetnicima nisu samo oni iz redova srpske manjine, nego i tvrtka prijatelja Vladimira Bileka, manjinskog zastupnika koji također podupire Vladu. Dobili su potpore, a Horvat, Milošević i ostatak ekipe čekaju suđenje. Nacional je objavio novi set poruka po kojemu se vidi da je isto pokušano i sljedeće godine. Raspisan je poziv, a nakon što je zatvoren, ovaj put zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov šalje 41 tvrtku za poticaje Ani Mandac. Uskok je utvrdio da te tvrtke ipak nisu prošle, pa je time Jeckov pošteđena Miloševićeve sudbine. No to ne umanjuje činjenicu da su opet pokušali te da su postojali politička želja i dogovor tko će dobiti novac. Nezakonite potpore nisu prošle samo zbog revnih službenika u povjerenstvu.