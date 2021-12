Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije dovršili su kriminalističko istraživanja nad dva Hrvata u dobi od 41 i 45 godina. Sumnjiče ih za utaju poreza ili carine, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.



- Tako se 41-godišnjaka sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području u periodu od mjeseca svibnja do kolovoza 2019.godine, u nakani da to trgovačko društvo ne plati porez na dodanu vrijednost u poreznim prijavama koje je podnio nadležnoj ispostavi porezne uprave i u poslovnoj dokumentaciji društva neistinito prikazao podatke o stjecanju dobara unutar EU, a radilo se o uvozu i prodaji rabljenih vozila. Sumnja se kako je na taj način po osnovi manje obračunatog i plaćenog poreza na dodanu vrijednost oštetio državni proračun RH u iznosu od preko 2.800.000,00 kuna - objavio je MUP.



- Nadalje, 45-godišnjaka se sumnjiči da je je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem na širem zadarskom području u nakani da to trgovačko društvo ne plati porez na dodanu vrijednost, u vremenu od veljače do studenog 2018.godine, u poreznim prijavama koje je podnio nadležnoj ispostavi porezne uprave i u poslovnoj dokumentaciji društva neistinito prikazao podatke o stjecanju dobara unutar EU, a radilo se o uvozu rabljenih vozila. Sumnja se kako je na taj način je oštetio državni proračun po osnovi manje obračunatog i plaćenog poreza na dodanu vrijednost u iznosu od preko 3.300.000,00 kuna. Protiv obojice osumnjičenih se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga - kažu u MUP-u.