Policija u Slavonskom Brodu jutros je oko 10.30 sati privela muškarca za kojeg sumnja da je jučer navečer uz prijetnju pištoljem pokušao opljačkati trgovinu u Bukovlju kraj Slavonskog Broda.

Pogledajte video: Pištoljem opljačkao dućan

Daj lovu! - 'Ne dam!'

Muškarac s maskom preko lica i oružjem u ruci od zaposlenice je zatražio novac, ali kako je prodavačica odbila pljačkašev zahtjev, on se udaljio van iz trgovine u nepoznatom smjeru. Policija je vrlo brzo pronašla pljaškaša.

Prijeti mu od tri do 12 godina zatvora

Kako su istražne radnje u vezi toga događaja u tijeku, neslužbeno smo doznali da je počinitelj mlađe dobi te da je prijetio pištoljem, ali policija još ne može potvrditi je li bio pravi.

- Držala je svoju stranu. Nije htjela popustiti. Potresena je nakon svega što se dogodilo. Odmah je nazvala policiju i čekala da dođu. Nisam mogao vjerovati da mu se tako podbočila i nije dala novac, sva sreća pa je samo otišao jer moglo je biti svega. Imao je fantomku pa mu je vidjela samo oči. Bio je minutu u dućanu i kad je vidio da neće dobiti novac, otišao je. Ona je u šoku, na odlasku joj je rekao da će se opet vidjeti - rekao nam je suprug djelatnice.

Pogledajte video: Oružana pljačka u Slavoniji

Sve to ubrzo će se utvrditi krim istragom, za počinjenje opisanog kaznenog djela razbojništva počinitelju po odredbama Kaznenog zakona RH prijeti kazna zatvora do od tri do 12 godina.