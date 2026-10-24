Ujedinili se Fokus i Republika

Sporazum o ujedinjenju stranaka Fokus i Republika potpisan je u subotu u Zagrebu, a ujedinjena stranka zadržat će ime Fokus i predsjednika Gabrijela Deaka, dok će dosadašnji čelnik stranke Republika Damir Vanđelić biti njegov zamjenik.

“Nakon ujedinjenja stranka će se dalje zvati Fokus. Ostajem predsjednik stranke Fokus”, izjavio je Deak novinarima nakon konvencije te dodao da će, uz Vanđelića, zamjenica predsjednika biti i gradonačelnica Samobora Petra Škrobot te da će se tehnički dio ujedinjenja provesti u idućih mjesec dana.

“Pripremamo se za parlamentarne izbore. Ovo ujedinjavanje je samo prvi korak”, rekao je Deak, napomenuvši da su Vanđelić i on već razgovarali s drugim manjim i regionalnim strankama koje dijele njihove stavove.

Osim nas, kaže Deak, ne postoji niti jedna politička opcija koja zagovara manju državnu administraciju, manje poreze i slobodu građana u punom smislu te riječi.

"Takve bi poruke mogle probuditi tihu većinu koja šuti i promatra”, naglasio je.

Deak: Domoljublje, lokal patriotizam i ekonomski liberalizam idu “ruku pod ruku”

Deak je na konvenciji upozorio da Hrvatska u posljednjih 10 godina izgubila 350.000 stanovnika, dok je državna administracija narasla za najmanje 30.000 ljudi.

“Zalažemo se za državu u kojoj rad i poduzetništvo nisu opterećeni nepotrebnim nametima, u kojoj institucije služe građanima, a javnim novcem se upravlja odgovorno”, rekao je.

Istaknuo je da domoljublje, lokalpatriotizam i ekonomski liberalizam idu “ruku pod ruku” te da Fokus ne prihvaća da su neki te izraze preuzeli kao "samo svoje". "Mi također volimo Hrvatsku i želimo u njoj raditi i stvarati", poručio je.

Deak se založio i za neovisno pravosuđe, ističući da je stanje u pravosuđu “velika rak-rana hrvatskom društvu”, te za čuvanje sigurnosti. “Moramo zaštititi svoje granice, ali moramo i uvesti red u svoje unutarnje redove”, rekao je.

“Ujedinjenje samo po sebi nije cilj. Cilj je ono što možemo postići zajedno”, rekao je naglasivši da Fokus želi manje birokracije, niže poreze, odgovornu državu i snažnije gospodarstvo. “Mi ćemo građanima ponuditi red, rad i blagostanje”, poručio je.

Vanđelić: Pokazujemo da treba ojačati zajedništvo

Vanđelić je ujedinjenje ocijenio "dobrim korakom" i primjerom da se kroz dijalog i konsenzus treba ići prema ujedinjavanju.

“Smatram da u ovom trenutku imamo previše impulsa prema razjedinjavanju cijele Hrvatske, na ovaj ili onaj način. Mi pokazujemo da zapravo treba ojačati zajedništvo”, rekao je.

Podsjetio je da je Republika na prethodne izbore izišla nekoliko mjeseci nakon osnivanja. “Bili smo nespremni, a ovaj puta ćemo biti spremniji”, rekao je te najavio širu koaliciju napominjući da se ujedinjenjem stranci pridružuju ljudi koji su već politički aktivni kao općinski vijećnici, načelnici i gradonačelnici.

Vanđelić je u govoru istaknuo da dvije stranke imaju dobro preklapanje ideologija i iza sebe dvije godine suradnje. “Danas objedinjavamo ljude, objedinjujemo njihovo znanje, objedinjujemo zapravo terensku prisutnost i povećavamo našu vidljivost”, rekao je.

Ustvrdio je da država polovicu primanja građana uzima kroz poreze na plaću i PDV te da je birokracija sve sporija, navodeći da se na građevinsku dozvolu u Splitu u prosjeku čeka više od 450 dana. Založio se, među ostalim, da mladi ne plaćaju PDV na stan te da prvih desetak godina imaju niže poreze.

“Trend kojim danas idemo apsolutno nije održiv”, poručio je.

Milaković: Država danas propisuje koliko vješalica za kapute treba imati kafić

Koordinator upravnog odbora Fokusa Aleksandar Saša Milaković rekao je na konvenciji da se stranke ne ujedinjuju zbog političkog oportunizma nego zbog iste ideologije ekonomskog liberalizma.

Ocijenio je da su sve tri najveće stranke u Hrvatskoj u ekonomskom smislu lijevo te da je izvor problema država koja je velika, ali slaba. “Mi se borimo za suprotno, državu koja će biti malena, ali jaka”, rekao je.

“Velika država je država koja danas propisuje koliko vješalica za kapute kafić mora imati ili kakve će boje biti stolnjaci i kolika je visina šanka”, rekao je Milaković, dodavši da se država "treba smanjiti u birokraciji, regulativi i porezima, a biti jaka u pravosuđu, unutarnjoj sigurnosti i zaštiti granica".